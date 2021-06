Xiaomi ha 13 smartphone in arrivo sul mercato? La MIUI svela tutto

Xiaomi a quanto pare tra 2021 e 2022 vuole fare faville nel mercato smartphone con ben 13 nuovi modelli da lanciare per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. La loro esistenza è stata scoperta tramite l’ultima versione del firmware dell’interfaccia utente MIUI, ove sono apparse anche le possibili specifiche tecniche di sei modelli specifici.

Come riportato da Xiaomiui, di cui potete vedere un’immagine di riassunto in calce all’articolo, i modelli in questione hanno i seguenti nomi in codice: evergo, evergreen, zeus, cupid, psyche, pissarro, pissarropro, cygnus, bestla, hyacinth, divine, lepus e mercury. Di questi, solo gli ultimi sei hanno qualche dettaglio tecnico noto al pubblico.

Nel caso di cygnus si parla di un display con refresh rate di 90Hz e tripla fotocamera posteriore (sensore principale da 108 megapixel prodotto da Samsung + ultra grandangolare + teleobiettivo con zoom 5x), mentre la singola fotocamera anteriore dovrebbe essere collocata o in un notch punch-hole o sotto lo schermo. Nel caso di bestla, invece, dovrebbe apparire il sensore Samsung GW3 da 64 megapixel nel modulo posteriore, presumibilmente anch’esso con refresh rate di 90Hz per il display.

Hyacinth invece dovrebbe ricevere uno schermo con refresh rate di 120Hz, assieme a una tripla fotocamera di cui il sensore principale da 108MP sempre firmato Samsung; d’altro canto, divine dovrebbe avere lo stesso sensore Samsung GW3 da 64 megapixel di bestla accompagnato da un ultra-grandangolare con zoom 0.5x e telephoto con zoom 5x, con display da 90Hz. Specifiche simili appariranno su lepus, dove però il modulo principale sarà un Samsung ISOCELL GN3 da 50 megapixel.

Infine, lo smartphone nome in codice mercury offrirà una fotocamera principale da 108MP ma con un sensore pixel binning da 12MP, mentre al suo fianco appariranno un sensore ultra-grandangolare e un teleobiettivo 5x. Il display, invece, dovrebbe avere un refresh rate di 120Hz.

Insomma, tanti dati che comunque vanno presi con le pinze ma che indicano chiaramente l’intenzione di Xiaomi di rilasciare molti dispositivi mobili nel corso dei prossimi mesi. Terremo gli occhi aperti nel caso di ulteriori novità in merito.

Intanto si parla anche di Xiaomi MIUI 13, di cui sono apparse in rete le prime immagini. O ancora, in cantiere ci sarebbe il nuovo Redmi K50, per cui la società sta raccogliendo feedback da parte dell'utenza.