Xiaomi 13 si svela in ogni dettaglio prima del lancio: la scheda tecnica completa

Grazie al rinvio del lancio di Xiaomi 13 dovuto al decesso dell’ex Presidente cinese Jiang Zemin i tipster hanno avuto una chance in più per accedere in anteprima alla scheda tecnica della gamma Xiaomi 13, offrendo così al pubblico uno sguardo anticipato sulla nuova generazione di smartphone top di gamma del brand del Dragone.

A parlarne con la stampa del settore è stato Ishan Agarwal, il quale ha condiviso a Pricebaba la scheda tecnica completa, o quasi, di Xiaomi 13 e 13 Pro: grazie alle sue tip, ora conosciamo i tagli di archiviazione e RAM, oltre alla configurazione del comparto fotocamera. Innanzitutto, i due smartphone top di gamma dovrebbero arrivare sul mercato nei tagli da 8/128 GB (unico modello con memoria UFS 3.1), 8/256 GB, 12/256 GB e 12/512 GB, con storage UFS 4.0 e RAM LPDDR5X.

Parlando del comparto fotocamera, Xiaomi 13 dovrebbe dotarsi del sensore principale Sony IMX800 da 54 MP con OIS, accompagnato da un sensore OmniVision OV13B ultrawide da 12 MP e un modulo teleobiettivo Samsung S5K3K1 da 10 MP. Nel caso della variante Pro, invece, dovrebbe arrivare un sensore da 1 pollice Sony IMX989 da 50 MP con OIS, seguito da Samsung JN1 ultrawide da 50 MP e teleobiettivo Samsung JN1 da 50 MP.

Per quanto concerne la batteria, Xiaomi 13 dovrebbe fermarsi a 4.500 mAh con ricarica a 67W cablata e 50W wireless, mentre il Pro arriverebbe a 4.820 mAh con ricarica da 120W con cavo e 50W wireless. Sappiamo già che il chipset è il Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm per entrambi i modelli, mentre il display dovrebbe essere un OLED da 6,36 pollici FHD+.

In attesa del lancio ufficiale, proprio oggi abbiamo parlato dell’entrata di Xiaomi nel mercato PC.