Xiaomi 13, trapelano i render: ora conosciamo il design, che fotocamera!

La scheda tecnica di Xiaomi 13 Pro ha gelato i fan: il prossimo top di gamma di Xiaomi, infatti, non dovrebbe avere una fotocamera da 200 MP. Tuttavia, ciò non significa che Xiaomi non si concentrerà sul comparto fotografico del device: al contrario, stando ad alcuni nuovi render esso potrebbe essere un aspetto centrale del design del dispositivo.

A pubblicare i render, che dovrebbero essere dei file CAD ufficiali di Xiaomi, sono stati Zoutons e Compare Dial, insieme al noto leaker OnLeaks. Potete dare un'occhiata ad uno dei render in calce a questa notizia, mentre per una galleria più completa delle immagini vi invitiamo a consultare Compare Dial, che ha pubblicato in esclusiva quelle che potrebbero essere le prime immagini ufficiali di Xiaomi 13 e 13 Pro.

Ad ogni modo, i render mostrano che Xiaomi 13 avrà un display AMOLED con una selfie-camera con design punch-hole allineata al centro del device. Xiaomi 13 avrà poi un design del pannello frontale completamente piatto, sulla falsariga di quello degli iPhone, mentre Xiaomi 13 Pro ne manterrà uno dai bordi ricurvi: anche in questo secondo caso, comunque, avremo uno schermo AMOLED con selfie-camera in posizione centrale.

Sul pannello superiore dei due device troviamo quattro piccoli buchi, due dei quali dovrebbero essere un microfono e un blaster a infrarossi. Dalla parte opposta, invece, troviamo lo slot fisico della SIM, un connettore USB-C, un secondo microfono e gli altoparlanti del telefono. Sul lato destro, invece, abbiamo il tasto di accensione e i due tasti del volume.

Il grosso delle novità, però, dovrebbe stare nel design della fotocamera posteriore di Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro. Ciò che più salta all'occhio è sicuramente che entrambi i device sembrano avere un camera bump decisamente prominente (ormai diventato piuttosto comune nei device di fascia alta, specie dopo il lancio di iPhone 14 Pro e Pro Max, che vantano a loro volta delle fotocamere molto spesse), che lascia pensare che le lenti di Xiaomi 13 e 13 Pro riceveranno un upgrade rispetto a quelle dei predecessori.

In ogni caso, entrambi gli smartphone dovrebbero avere un sistema triple-camera accompagnato da un flash LED. Le misure dei device dovrebbero essere pari a 152,8 x 71,5 x 8,3 millimetri nel caso di Xiaomi 13 e di 163 x 74,6 x 8,8 millimentri per Xiaomi 13 Pro: nel primo caso, lo smartphone avrà uno schermo da 6,2", mentre nel secondo esso si ingrandirà fino a 6,65".