Xiaomi 13 Ultra arriverà in Europa, ma OPPO Find X6 Pro no: la conferma di un noto leaker

Con l'arrivo della Xiaomi 13 Series in Italia, il produttore cinese ha portato anche nel Vecchio Mondo i suoi smartphone di ultima generazione. Intanto, però, Xiaomi sarebbe al lavoro su Xiaomi 13 Ultra, che, stando ai rumor, potrebbe non ricevere una release limitata al solo mercato cinese, ma raggiungere anche il mercato europeo.

La notizia arriva da Ice Universe, noto leaker del mondo Android che, con un breve tweet, ha spiegato che "Xiaomi 13 Ultra verrà venduto in tutto il mondo". Si tratta di una novità veramente molto attesa, specie se consideriamo che, lo scorso anno, Xiaomi 12S Ultra non era arrivato nel Vecchio Continente, nonostante diversi fan lo attendessero con trepidazione.

Per quanto riguarda la scheda tecnica dello smartphone, sappiamo che Xiaomi 13 Ultra avrà una fotocamera da 1" con un sensore Sony IMX989 da 50 MP e altri due o tre obiettivi secondari, tra cui un ultra-grandangolo e uno o due teleobiettivi. La forma della fotocamera dello smartphone sarà rotonda, esattamente come quella di Xiaomi 12S Ultra. Lato hardware, invece, non abbiamo ancora informazioni certe sul device, se non che esso avrà un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 o 8+ Gen2, che dovrebbe arrivare nella seconda metà di quest'anno.

Per una new-entry in arrivo sul mercato europeo, però, avremo anche un abbandono illustre: sempre per Ice Universe, infatti, OPPO Find X6 Pro non uscirà nell'Eurozona, ma resterà limitato al mercato cinese e, forse, ad altri mercati asiatici. Considerata l'ottima accoglienza di OPPO Find X5 Pro, Find X5 e Find X5 Lite lo scorso anno, non è chiaro perché la compagnia cinese abbia deciso di fare un passo indietro a questo giro.

OPPO Find X6 Pro si è svelato negli scorsi giorni, e sembra un device tanto solido quanto il predecessore: difficile, su queste basi, speculare sui motivi che abbiano spinto OPPO a non portarlo in Europa. Forse, però, la decisione potrebbe essere dovuta alla necessità di non concorrere con Find N2 Flip, il pieghevole "a conchiglia" targato OPPO arrivato in Europa a fine febbraio, su cui l'azienda sembra stare puntando moltissimo.