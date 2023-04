Xiaomi 13 Ultra in arrivo: certificato in Germania, lancio globale imminente?

Già sappiamo che Xiaomi 13 Ultra arriverà in Europa: ciò che finora è mancato, invece, è la data di lancio dello smartphone nel Vecchio Continente, o anche solo una sua finestra di lancio. Oggi, però, Xiaomi 13 Ultra è stato certificato in Europa: ciò significa che lo smartphone dovrebbe ormai essere dietro l'angolo.

Nello specifico, riporta GizmoChina, Xiaomi 13 Ultra è passato per la TÜV tedesca, ente di certificazione che ha approvato di recente un device con model number 2304FPN6DG. Negli scorsi giorni, l'ente di certificazione cinese 3C aveva certificato un altro dispositivo del tutto simile, con model number 2304FPN6DC: entrambi gli smartphone sono prodotti di Xiaomi, il che sembra suggerire che si tratti rispettivamente delle varianti Global e cinese di Xiaomi 13 Ultra.

A questo punto, pare confermato che Xiaomi 13 Ultra riceverà un lancio in contemporanea in tutto il mondo, o quasi: alcuni rumor delle scorse settimane, infatti, hanno anticipato che lo smartphone riceverà un lancio globale "a metà", poiché sarà portato dalla compagnia solo in alcuni mercati, e non in altri. Staremo a vedere se l'Italia sarà tra i fortunati a ricevere il nuovo top di gamma della compagnia cinese.

Per quanto riguarda le specifiche dello smartphone, sappiamo dai leak che Xiaomi 13 Ultra avrà uno Snapdragon 8 Gen2 come proprio chipset, una RAM LPDDR5x fino a 16 GB, uno storage UFS 4.0 fino a 1 TB e uno schermo AMOLED E6 LTPO da 6,7" con risoluzione Quad HD+ e refresh rate a 120 Hz. Lo smartphone, in arrivo con Android 13 e MIUI 14, avrà anche la ricarica rapida cablata a 90 W e wireless a 50 W.

Il vero punto forte di Xiaomi 13 Ultra, però, saranno le fotocamere (che d'altro canto erano anche il tratto caratteristico di Xiaomi 12S Ultra, uscito lo scorso anno). Il top di gamma Xiaomi, in particolare, avrà quattro fotocamere da 50 MP, tra cui una principale Sony IMX989 da 1", un'ultra-grandangolare, una lente periscopica e un teleobiettivo. La sua selfie-camera, invece, sarà da 32 MP.