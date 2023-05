Xiaomi 13 Ultra e l'arrivo in Europa: conferme sul prezzo dell'atteso flagship

È passato un po' di tempo dall'annuncio Global di Xiaomi 13 Ultra, smartphone che si fa notare per un reparto fotografico d'eccezione. Sembra però che ora si stia avvicinando il momento dell'approdo in Europa del dispositivo, visto che sono emerse indiscrezioni importanti in merito al presunto prezzo europeo di Xiaomi 13 Ultra.

A tal proposito, come riportato da Gizchina e GSMArena, nonché come confermato dal ben noto leaker Ishan Agarwal su Twitter, il costo del dispositivo per quel che concerne il Vecchio Continente sarebbe di 1.499 euro. Tra l'altro, Agarwal ha indicato anche che la configurazione legata allo smartphone dovrebbe essere quella con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna.

Ricordiamo in ogni caso che voci precedenti lasciavano intendere che il dispositivo avrebbe potuto arrivare in Europa a un costo di 1.299 euro, quindi ora le indiscrezioni stanno un po' "correggendo il tiro" in merito al prezzo. Al netto di questo, chiaramente per adesso non c'è nulla di ufficiale, quindi staremo a vedere se effettivamente le voci troveranno conferma o meno.

Tra l'altro, i rumor indicano anche che il dispositivo potrebbe essere lanciato nelle colorazioni Green e Black, nonché con un caricatore da 90W in confezione. Per il resto, non si conoscono ancora dettagli precisi in merito a quando avverrà il lancio in Europa, visto che le fonti indicano il tutto solamente come in arrivo "presto".