Xiaomi 13 Ultra in arrivo: partnership con Leica e live streaming imminente

In seguito alle prime avvisaglie dell'arrivo di Xiaomi 13 Ultra, è giunto il momento di scendere nel dettaglio relativamente all'effettivo reveal dello smartphone. Infatti, Xiaomi ha comunicato l'imminente data del live streaming.

Più precisamente, come reso noto anche mediante la pagina Facebook ufficiale di Xiaomi Italia, a partire dalle ore 13:00 del 18 aprile 2023 verrà trasmesso sul portale del brand e sui rispettivi canali social l'evento di presentazione dello smartphone. Quest'ultimo avverrà da Pechino, quindi si fa riferimento a una live Global streaming.

Xiaomi ha in ogni caso confermato che risulterà possibile seguire l'evento con traduzione simultanea in italiano, quindi il tutto potrà essere godibile anche dal pubblico nostrano. Passando a quelle che sono le caratteristiche del dispositivo, per il momento, come ben potete immaginare, a livello ufficiale si conoscono ben pochi dettagli (questo ovviamente al netto dei già diffusi rumor e teaser su Xiaomi 13 Ultra che abbiamo visto col passare del tempo).

In ogni caso, il motto dell'evento è "Uno scatto oltre" e nell'immagine di presentazione, che potete vedere a corredo della notizia, si può notare la partnership con Leica. Da Xiaomi fanno riferimento a una "nuova piccola rivoluzione": dato che l'evento di presentazione è essenzialmente imminente, non ci vorrà molto per saperne di più.