Xiaomi 13 Ultra, confermato il lancio italiano: abbiamo una data ufficiale!

Solo pochi giorni fa vi avevamo anticipato che il lancio globale di Xiaomi 13 Ultra è imminente. Oggi, finalmente, è lo stesso colosso cinese della telefonia a confermare la data d'uscita ufficiale di Xiaomi 13 Ultra in occidente, Italia compresa. Manca davvero pochissimo!

Xiaomi 13 Ultra sarà disponibile in Italia a partire dal 12 giugno prossimo, ma potrà essere provato in anteprima a Milano, a Casa Xiaomi, dal 9 al 12 giugno, in compagnia di un esperto del produttore di telefoni con sede a Pechino. La vendita dello smartphone di fascia alta inizierà alle 10:00 di lunedì 12 giugno: il device sarà disponibile solo in quantità limitate, perciò dovrete correre per accaparrarvene uno.

Sfortunatamente, Xiaomi non ha svelato canali di vendita e numero di device disponibili per il mercato italiano, anche se sembra che la release nostrana di Xiaomi 13 Ultra sarà in quantità davvero limitate, in linea con l'esclusività del device anche sul mercato cinese. Per ora, inoltre, non conosciamo con precisione il prezzo europeo di Xiaomi 13 Ultra, che secondo i leak potrebbe oscillare tra i 1.299 e i 1.499 Euro.

Ou Wen, General Manager di Xiaomi per l'Europa Occidentale, ha commentato l'imminente lancio di Xiaomi 13 Ultra nel Vecchio Mondo spiegando che "con Xiaomi 13 Ultra abbiamo voluto creare qualcosa di veramente speciale per sorprendere ancora una volta i nostri utenti. Gli ingegneri di Xiaomi e Leica sono riusciti a integrare le capacità ottiche professionali di Leica nell'imaging mobile, creando l'obiettivo Leica Summicron più preciso attualmente disponibile su smartphone. I nostri fan e tutti gli appassionati di fotografia potranno presto sperimentare la straordinaria qualità della nostra nuova ammiraglia premium anche in Europa occidentale".

Infine, vi ricordiamo che tra i punti forti di Xiaomi 13 Ultra abbiamo una fotocamera principale da 1" e da 200 MP, un chip Snapdragon 8 Gen2, una batteria da 5.000 mAh che promette di resistere fino a 60 minuti con l'1% di carica residua e, infine, una RAM da 12 GB o da 16 GB.