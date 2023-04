Xiaomi 13 Ultra, forse abbiamo una data di lancio: manca pochissimo!

Già sappiamo che il lancio di Xiaomi 13 Ultra è imminente e potrebbe avvenire già entro la fine del mese di aprile in tutto il mondo. Oggi, però, abbiamo finalmente una possibile data di lancio per il top di gamma Xiaomi e, insieme, le prime anticipazioni sugli smartphone di metà generazione della compagnia cinese.

Andiamo però con ordine. Stando a quanto riporta GSMArena, un importante rivenditore cinese avrebbe pubblicato per errore l'avviso di un evento di lancio di un dispositivo Xiaomi fissato per il 18 aprile alle 19:00 cinesi, ovvero alle 13:00 italiane. Non sappiamo per certo se l'evento sarà la cornice di presentazione di Xiaomi 13 Ultra o se si tratti di qualcosa di completamente diverso, ma il tempismo, in linea con i rumor per i quali il top di gamma della compagnia arriverà entro fine aprile, sembra perfetto.

La stessa Leica, con un post su Twitter del 6 aprile ha confermato l'esistenza di Xiaomi 13 Ultra e ha spiegato che lo smartphone verrà lanciato "questo mese", aggiungendo anche che il device è stato "co-ingegnerizzato da Xiaomi e Leica e verrà lanciato in tutto il mondo". In aggiunta, pare che il lancio globale del dispositivo avverrà in contemporanea con quello cinese.

Mentre aspettiamo il lancio di Xiaomi 13 Ultra, il portale Xiaomiui ha scoperto dei primi riferimenti a Xiaomi 13T Pro nel database IMEI. Lo smartphone è comparso all'interno della banca dati insieme al Redmi K60 Ultra, top di gamma Redmi che solitamente viene lanciato solo sul mercato cinese e di cui Xiaomi 13T Pro potrebbe essere un rebranding occidentale.

I due device hanno model number 23078PND5G (Xiaomi 13T Pro) e 23078RKD5C (Redmi K60 Ultra). Le prime quattro cifre sembrano suggerire che Redmi K60 Ultra e Xiaomi 13T Pro arriveranno a luglio almeno sul mercato cinese. Nulla di troppo strano, se consideriamo che Xiaomi 12S e 12S Pro sono arrivati a luglio 2022 in Cina, mentre Redmi K50 Ultra è stato lanciato a inizio agosto lo scorso anno. Entrambi i telefoni, inoltre, avranno un SoC MediaTek Dimensity 9200.