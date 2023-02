Xiaomi 13 Ultra, ecco la prima foto: avrà una fotocamera Sony IMX989 da 1'

Il lancio globale di Xiaomi 13 si avvicina, dal momento che la stessa Xiaomi ha confermato che esso è fissato per il 26 febbraio, appena prima dell'apertura del Mobile World Congress di Barcellona. A questo giro, però, Xiaomi potrebbe avere un altro asso nella manica: stiamo parlando di Xiaomi 13 Ultra, che è appena comparso online in fotografia.

Al Mobile World Congress, lo ricordiamo, Xiaomi svelerà ben tre smartphone, ovvero Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro e il device midrange Xiaomi 13 Lite, esclusivo del mercato occidentale e che non dovrebbe essere altro che un rebranding di Xiaomi Civi 2, lanciato in Cina lo scorso settembre. Difficile che nella stessa cornice vengano svelati anche altri device della stessa lineup.

In parallelo, però, già da tempo i rumor parlano di Xiaomi 13 Ultra. Nello specifico, Xiaomi 13 Ultra sarebbe quasi pronto, dal momento che i lavori sul device sarebbero iniziati in parallelo con quelli sul resto della 13 Series del produttore di Pechino. Sfortunatamente, però, il lancio dello smartphone top di gamma di Xiaomi sembra non essere imminente come i leak lasciano pensare: al contrario, come già successo per Xiaomi 12S Ultra, anche Xiaomi 13 Ultra arriverà in estate, tra i mesi di giugno e luglio.

A testimoniare che lo smartphone è praticamente pronto, comunque, è oggi un'immagine leakata, che trovate in calce a questa notizia e che ci mostra il retro del top di gamma di Xiaomi. Quest'ultimo avrà un alloggio circolare per la fotocamera, molto simile a quello già utilizzato lo scorso anno su Xiaomi 12S Ultra e con tanto di branding Leica, a testimonianza del fatto che il produttore tedesco di fotocamere ha lavorato sul tuning dello smartphone.

Oltre al branding Leica, il modulo mostra chiaramente ben quattro fotocamere diverse, che dovrebbero essere un sensore Sony IMX989 da 1" e da 50 MP di risoluzione, un ultra-grandangolo non meglio specificato e due teleobiettivi. Completa il comparto fotocamera del device un doppio Flash LED. Infine, il pannello posteriore sembra essere in pelle sintetica, anche se non è da escludere che il device venga lanciato anche in una variante con back panel in vetro, in ceramica o in metallo.