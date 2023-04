Xiaomi 13 Ultra non si spegne mai? La promessa di Xiaomi: '60 minuti con batteria all'1%'

Mentre il lancio di Xiaomi 13 Ultra si avvicina, è la stessa Xiaomi a diffondere tantissime informazioni sullo smartphone con una campagna mediatica incalzante. Oggi, per esempio, l'azienda racconta che lo smartphone durerà ben 60 minuti con la batteria all'1%, grazie alle ottimizzazioni dei chip Surge P2 e G1.

La notizia arriva da un poster ufficiale di Xiaomi, che potete vedere in calce e i cui contenuti sono stati tradotti dai colleghi di GizmoChina. Il poster ci spiega che Xiaomi 13 Ultra avrà due nuovi chip per la batteria, entrambi sviluppati internamente da Xiaomi e chiamati rispettivamente Surge P2 e Surge G1.

Il chip Surge P2 è il successore del chip Surge P1 di Xiaomi 12, mentre il Surge G1 è ancora sconosciuto. Entrambi, comunque, dovrebbero migliorare l'efficienza della batteria del telefono, permettendo al top di gamma della linea Xiaomi 13 di raggiungere un'autonomia fino a 60 minuti quando la batteria cala all'1% e il device viene posto in Emergency Battery Mode. Xiaomi, inoltre, promette fino a 12 minuti di chiamate con l'ultimo punto percentuale della batteria dello smartphone.

Negli scorsi giorni, un altro poster promozionale di Xiaomi 13 Ultra ha rivelato l'esistenza di un accessorio con una particolare impugnatura a forma di reflex per lo smartphone, che d'altro canto avrà un sistema quad-camera composto da un sensore principale Sony IMX989 da 50 MP e da 1", da un ultra-grandangolo Sony IMX858 da 50 MP e da due lenti periscopiche non meglio precisate.

Accanto ai due chip Surge P2 e G1, invece, sotto la scocca del telefono troveremo un SoC Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, una RAM da 12 GB o da 16 GB e uno storage fino a 512 GB. Al momento non sappiamo con certezza la data d'uscita ufficiale dello smartphone, anche se diverse fonti hanno ipotizzato che Xiaomi 13 Ultra arriverà in tutto il mondo con un lancio in contemporanea globale il 18 aprile.