Xiaomi 13 Ultra, i nuovi render svelano il design: la fotocamera è enorme!

Mentre la presunta data di lancio di Xiaomi 13 Ultra, fissata da un rivenditore cinese per il 18 aprile, si avvicina rapidamente, arrivano in rete alcuni render del top di gamma di Xiaomi, che ci permettono di dare un'occhiata al suo design e, soprattutto, al suo enorme modulo per le fotocamere.

Le immagini, che potete trovare in calce a questa news, arrivano da SmartPrix, che ci spiega che Xiaomi 13 Ultra avrà un modulo fotocamera enorme, di forma circolare e posizionato in alto al centro del pannello posteriore. In fondo a quest'ultimo, invece, troviamo il branding Xiaomi, mentre quello di Leica, che ha co-progettato la fotocamera di Xiaomi 13 Ultra, non sembra essere immediatamente visibile.

Il modulo fotocamera fa da alloggiamento ad un setup con quattro sensori diversi e un flash Dual LED. La presenza di queste lenti dovrebbe aumentare marcatamente lo spessore dello smartphone: misurato senza tenere in considerazione il camera bump, infatti, quest'ultimo sarà pari a 9,57 millimetri; contando lo spessore aggiunto dalle fotocamere, invece, saliremo a ben 15,61 millimetri. Lunghezza e altezza dello smartphone, invece, saranno rispettivamente pari a 163,18 e 74,64 millimetri.

Sui lati dello smartphone possiamo vedere il pulsante di accensione e due altri tasti per il volume, tutti posizionati a destra. Il lato sinistro del device è invece privo di pulsanti. Sul pannello frontale, invece, abbiamo uno schermo leggermente incurvato ai lati con bordi di dimensioni molto ridotte e una singola selfie-camera da 32 MP. Sul pannello inferiore, infine, troviamo una porta USB-C, l'alloggiamento per la SIM e una griglia per gli speaker.

Smartprix ci spiega poi che Xiaomi 13 Ultra avrà uno schermo AMOLED 2K da 6,7" con refresh rate a 120 Hz. Il SoC dello smartphone sarà uno Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, che si accompagnerà a 12 o 16 GB di RAM e ad uno storage fino a 512 GB. Il device avrà una batteria da 4.900 mAh con ricarica rapida cablata a 90 W e wireless a 50 W. Infine, lato fotocamere avremo un sensore principale Sony IMX 989 da 1", un ultra-grandangolo da 50 MP, un teleobiettivo da 50 MP e una lente periscopica, sempre da 50 MP.