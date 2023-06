Xiaomi 13 Ultra, forse ci siamo: è questa la data d'uscita globale?

Quando Xiaomi 13 Ultra è stato annunciato per il mercato cinese, lo scorso 17 aprile, la stessa Xiaomi si è premurata di confermare che il suo nuovo cameraphone sarebbe arrivato anche nel resto del mondo, Europa (e Italia?) compresa, nel giro di qualche mese. Ora, finalmente, quel momento potrebbe essere arrivato.

Nei giorni scorsi, alcuni leaker avevano anticipato il prezzo di Xiaomi 13 Ultra, che dovrebbe essere pari a 1.299 Euro in Olanda e Germania, contro i 1.499 Euro originariamente previsti dagli insider. Sfortunatamente, non ci sono ancora dettagli sul MSRP italiano del device, che però dovrebbe essere più o meno in linea con quello del resto dell'Eurozona.

Oggi, invece, la sezione di Hong Kong di Xiaomi ha confermato che il 7 giugno si terrà un evento dedicato a Xiaomi 13 Ultra. L'evento sarà online, e dovrebbe corrispondere con la data di lancio globale dello smartphone. È dunque possibile che, proprio dal 7 giugno, Xiaomi 13 Ultra venga messo in vendita anche al di fuori della Cina, con un debutto sui principali mercati asiatici ed europei.

Il punto forte di Xiaomi 13 Ultra è sicuramente la sua fotocamera: il dispositivo, infatti, è dotato di un sistema quad-camera da 50 MP su tutte le lenti, che comprendono un sensore principale Sony IMX989 da 1", un ultra-grandangolo, un teleobiettivo e una lente periscopica con zoom ottico 5x, a cui si affianca una buona selfie-camera da 32 MP.

Sotto la scocca del device, invece, abbiamo uno Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, una RAM LPDDR5X da 12 o da 16 GB e una memoria interna UFS 4.0 da 256 GB, 512 GB o 1 TB. Infine, la batteria dello smartphone è da 5.000 mAh, con ricarica rapida cablata da 90 W, wireless da 50 W e inversa da 10 W.