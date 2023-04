Xiaomi 13 Ultra è uno smartphone o una reflex? Il dubbio nel nuovo poster

Vi abbiamo già spiegato che, stando agli ultimi render, Xiaomi 13 Ultra avrà una fotocamera enorme, ma nessuno si aspettava che Xiaomi volesse andare all-in nel design "da reflex" dello smartphone. Un nuovo poster promozionale, invece, suggerisce che Xiaomi 13 Ultra somiglierà ad una macchina fotografica molto più del previsto.

Potete dare un'occhiata al misterioso poster in calce a questa notizia. Si tratta di un materiale promozionale ufficiale di Xiaomi, dal momento che esso è stato condiviso su Weibo dal CEO della compagnia Lei Jun, per poi essere portato all'attenzione del pubblico occidentale da GizmoChina. Come potete chiaramente vedere dall'immagine, pare che Xiaomi 13 Ultra abbia un design decisamente simile a quello di una macchina fotografica compatta.

Molto probabilmente, quello che intravediamo dal poster è una custodia "fotografica" per Xiaomi 13 Ultra, pensata per esaltare le fotocamere dello smartphone e, magari, per fornirgli qualche funzione aggiuntiva, come un tasto fisico per l'autofocus o per lo scatto, un grip migliorato in orizzontale o una batteria esterna per la ricarica rapida, che potrebbe rivelarsi molto utile nelle sessioni di fotografia più intense.

Insomma, quello che vediamo non sarà il "vero" design del top di gamma Xiaomi. Al contrario, i render di Xiaomi 13 Ultra mostrano uno smartphone dal form factor molto classico, dotato però di un enorme modulo fotocamera, co-sviluppato da Xiaomi e da Leica e composto da ben quattro fotocamere diverse. Quest'ultimo, dunque, sarà il selling point principale del device.

Stando ai rumor, lo smartphone avrà infatti quattro lenti da 50 MP ciascuna, tra cui un sensore principale Sony IMX989 da 1", una lente ultra-grandangolare ancora sconosciuta, una lente periscopica e un teleobiettivo. Lo scorso anno, Xiaomi aveva presentato un concept di Xiaomi 12S Ultra simile a una reflex: che proprio da quest'ultimo derivi l'idea di un accessorio "a forma di fotocamera" per Xiaomi 13 Ultra?