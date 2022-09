Xiaomi 13 Ultra, lo smartphone dei sogni: ricarica a 200 W e fotocamera da 1' per un leak

Xiaomi starebbe lavorando alla ricarica a 200 W per i suoi smartphone, e vorrebbe implementarla su questi ultimi già a partire dal 2023. Ma quali saranno i dispositivi dotati del nuovo standard per il fast charging di Xiaomi? Un nuovo report sembra finalmente averlo svelato.

GizChina, citando delle fonti cinesi, spiega infatti che Xiaomi 13 Ultra avrà la ricarica a 200 W. Per chi se lo fosse perso, Xiaomi 13 Ultra sarà il top di gamma della serie Xiaomi 13 e, secondo alcuni insider, dovrebbe essere rilasciato a poca distanza da Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro: a differenza di quanto avvenuto con l'uscita di Xiaomi 12S Ultra, che è stato pubblicato a diversi mesi di distanza dal resto della Serie 12, infatti, Xiaomi 13 Ultra arriverà entro fine anno in Cina e a inizio 2023 nel resto del mondo.

Secondo le fonti di GizChina, Xiaomi 13 avrà un SoC Snapdragon 8 Gen2, lo stesso che dovrebbe trovare spazio anche su Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, la ricarica rapida a ben 200 W e persino un sensore fotografico dalla dimensione di 1". In termini di ricarica, ciò significa che Xiaomi 13 Ultra avrà un fast charging dalla velocità doppia rispetto a Xiaomi 13 Pro, che supporterà i 100 W di ricarica cablata e i 50 W in wireless.

Per quanto riguarda la fotocamera, invece, il leak cinese spiega che, oltre all'obiettivo da 1", la lente principale di Xiaomi 13 Ultra sarà da 50 MP, mentre sia il teleobiettivo che l'ultra-grandangolo saranno da 48 MP. Inoltre, per l'insider asiatico la fotocamera di Xiaomi 13 Ultra sarà sviluppato da Xiaomi in collaborazione con Leica, come già avvenuto per gli smartphone della 12 Series.