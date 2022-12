Xiaomi 13 Ultra, svelata la fotocamera: sarà la migliore del 2023?

Dopo il posticipo del lancio di Xiaomi 13, avvenuto all'ultimo minuto a causa della morte dell'ex-Presidente cinese Jiang Zemin, i leak sulla 13 Series del produttore pechinese sono aumentati a dismisura. Oggi, per esempio, è trapelata in rete la scheda tecnica di Xiaomi 13 Ultra.

Le specifiche del telefono sono state pubblicate su Weibo dal noto leaker Digital Chat Station, poco dopo il leak completo delle caratteristiche tecniche di Xiaomi 13 apparso sul web. A quanto pare, Xiaomi 13 Ultra sarà simile a Xiaomi 12S Ultra, specie in termini di design e di fotocamera. Anche quest'anno, infatti, il modello top di gamma di smartphone Xiaomi cercherà di avvicinarsi ad un cameraphone vero e proprio.

Stando a quanto spiega Digital Chat Station, Xiaomi 13 avrà un sensore Sony IMX989 da 1" come propria lente principale: si tratta della stessa fotocamera di Xiaomi 12S Ultra, che però quest'anno dovrebbe anche integrare uno stabilizzatore gimbal, che dovrebbe aumentare ulteriormente la qualità degli scatti.

Non sappiamo ancora molto sulle altre fotocamere dello smartphone, che dovrebbero comunque essere ben tre in totale: accanto alla lente principale, infatti, potremmo trovare due teleobiettivi e un ultra-grandangolo dalle specifiche ancora sconosciuti, alloggiati in un bump circolare come quello di Xiaomi 12S Ultra. Insieme a questioni obiettivi, poi, ci saranno un sensore DToF (Direct Time-of-Flight) e un autofocus PDAF.

Lato hardware, Xiaomi 13 Ultra avrà un SoC Snapdragon 8 Gen2, una RAM da 12 o da 16 GB e uno storage interno fino a 512 GB. Lo smartphone verrà lanciato con una batteria da 5.000 mAh. Inoltre, Xiaomi lancerà Xiaomi 13 e MIUI 14 in parallelo, in una data ancora da decidere.