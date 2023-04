Xiaomi 13 Ultra ufficiale lato Global: specifiche e prezzo del top di gamma

In seguito all'annuncio dell'evento di presentazione di Xiaomi 13 Ultra (sì, è tutto avvenuto rapidamente), è giunta l'ora di scendere nel dettaglio del reveal effettuato dal popolare brand in quel di Pechino. Infatti, Xiaomi 13 Ultra è ora ufficiale lato Global.

Nel corso della live streaming andata in onda anche sul canale YouTube ufficiale di Xiaomi Italia con traduzione in tempo reale nella nostra lingua, è stata messa sin da subito in evidenza la partnership con Leica relativamente al comparto fotografico. D'altronde, già prima dell'evento si è puntato molto su questo aspetto in termini di comunicazione. Lo vedrete d'altro canto a breve: il comparto fotografico, perlomeno a livello di caratteristiche, è di quelli d'eccezione.

A proposito della scheda tecnica di Xiaomi 13 Ultra, troviamo uno schermo AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione WQHD+ (3200 x 1440 pixel), refresh rate fino a 120Hz, touch sampling rate di 240Hz, picchi di luminosità di ben 2.600 nit e supporto a Dolby Vision e HDR10+, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12/16GB di RAM LPDDR5X, 256/512GB/1TB di memoria interna UFS 4.0 (non espandibile), una quadrupla fotocamera posteriore da 50MP (apertura variabile f/1.9 - f/4.0, Sony IMX989, 23mm) + 50MP (Sony IMX858, f/1.8, teleobiettivo, 75mm) + 50MP (Sony IMX858, f/1.8, ultra-wide, 12mm) + 50MP (Sony IMX858, f/3.0, super teleobiettivo, 120mm), una fotocamera frontale da 32MP e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica cablata a 90W e alla ricarica wireless a 50W.

Le dimensioni del dispositivo sono pari a 163,18 x 74,64 x 9 mm, per un peso di 227 grammi. Non mancano poi certificazione IP68, speaker stereo con Dolby Atmos, 5G e Android 13 con personalizzazione MIUI 14. In Cina c'è anche una colorazione bianca, ma in Europa arriveranno probabilmente solamente quelle Black e Olive Green (le colorazioni riprendono un po' il mondo Leica). A proposito di prezzi e disponibilità, per ora non è in realtà stato comunicato molto relativamente all'Europa. Fonti come 9to5Google lasciano però intendere che il costo fuori dalla Cina potrebbe essere di 1.299 euro (in Cina il costo della variante da 12/256GB è di 5.999 yuan, che in conversione sarebbero 800 euro, ma è probabile che i prezzi siano poi più elevati da noi). In ogni caso, non si sa ancora quando lo smartphone potrebbe arrivare ed è quindi bene attendere dettagli ufficiali in merito.



Non è mancato, per il resto, l'annuncio dell'accessorio Camera grip, che cerca di rendere lo smartphone ulteriormente appetibile in termini fotografici, andando a garantire l'uso di filtri professionali (chi ha detto 67mm?) e garantendo un'esperienza migliorata grazie a cinque pezzi, dall'impugnatura alla custodia, passando per l'anello.