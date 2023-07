Xiaomi 13T e 13T Pro in arrivo? Prezzi e data d'uscita compaiono su Amazon

Se avete visto la nostra esperienza di un mese con Xiaomi 13 Pro, sarete sicuramente interessati ai nuovi smartphone della 13 Series del produttore cinese. A quanto pare, presto in Europa arriveranno anche Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro, i due refresh di metà generazione dei device top di gamma di Xiaomi.

GizmoChina, infatti, riporta che Xiaomi 13T Pro è comparso su Amazon UK, con un listing che sfortunatamente non include immagini ufficiali del device (sostituite con quelli che sembrano essere degli adesivi), ma ci mostra alcune specifiche del dispositivo e, soprattutto, il suo prezzo e la sua data d'uscita sul mercato.

Nello specifico, Xiaomi 13T Pro costerà 799 Sterline, dunque possiamo aspettarci un prezzo europeo compreso tra i 949 e 999 Euro per il device. Lo scorso anno, Xiaomi 12T Pro era stato lanciato a 699 Sterline nel Regno Unito, ovvero a 100 Sterline in meno rispetto al presunto prezzo dello smartphone di fascia alta di quest'anno. In Italia, Xiaomi 12T Pro costava 849 Euro nel modello 8/256 GB.

Per quanto riguarda la data d'uscita del device, Amazon UK riporta il 1° settembre 2023, anche se la finestra temporale inserita sul sito web dell'ecommerce di Seattle potrebbe essere un semplice placeholder in attesa di una data più definita. Lo scorso anno, infatti, la serie 12T di Xiaomi è arrivata in Italia a inizio ottobre.

Incrociando il listing con gli ultimi leak relativi a Xiaomi 13T Pro, sappiamo che il device avrà un incredibile schermo CrystalRes AMOLED con refresh rate a ben 144 Hz. La sua scheda tecnica sarà basata su un SoC MediaTek Dimensity 9200+ o su uno Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, mentre le fotocamere presenteranno ancora una volta il tuning di Leica. Il listing, infine, conferma la batteria da 5.000 mAh con il supporto per la ricarica rapida a 120 W.