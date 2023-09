Xiaomi 13T e 13T Pro irresistibili, con tablet in omaggio e 150€ di bonus

Proprio nella giornata del 26 settembre 2023, con un evento dedicato, Xiaomi ha presentato la 13T Series, che come da tradizione ci traghetteranno in questa ultima fase dell'anno.

Già disponibili sul sito ufficiale, i nuovi Xiaomi 13T e 13T Pro sono già in offerta per festeggiare il lancio internazionale, Italia inclusa. In particolare, sulla pagina dedicata all'evento, potrete approfittare della promo lancio che consente di ottenere in omaggio Redmi Pad SE da 4/128GB (valore 219,90 euro) con entrambi i device.

Ma non è finita qui: su tutti e due, infatti, è presente l'offerta studenti per ottenere 100 euro di bonus, oltre alla possibilità di finanziarlo a tasso zero e di raggiungere fino a 150 euro di bonus in caso di permuta di vecchio smartphone.

Tra i punti forti dei due dispositivi ci sono certamente le fotocamere, sviluppate in collaborazione con Leica, come nelle ultime generazioni.

A bordo troviamo i nuovi sensori Summicron, con cui i due dispositivi potranno scattare foto fino a 50 MP con 24mm di lunghezza focale e lente asferica 7P sul principale, fino a 50 MP sul tele da 50mm e fino a 12 MP sull'ultra-grandangolare (15mm).

Oltre al comparto fotografico, molto interessante è anche il display, identico per tutti e due i device, vale a dire un pannello CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione "1,5K", refresh rate fino a 144 Hz e picco di luminosità di 2.600 nit.

Differenza sostanziale tra i due è sicuramente il processore. Nello Xiaomi 13T Pro, infatti, troviamo il SoC MediaTek Dimensity 9200+, mentre sotto la scocca dello Xiaomi 13T c'è il Dimensity 8200-Ultra.