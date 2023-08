Xiaomi 13T e 13T Pro, è questo il prezzo europeo? Si arriva a 1.000 Euro!

A inizio agosto è stato rivelato da alcuni leak che Xiaomi 13T e 13T Pro arriveranno in Europa a inizio settembre, con un lancio previsto forse già per il 1° settembre. Oggi, invece, una nuova tornata di indiscrezioni ha svelato il prezzo europeo di Xiaomi 13T e 13T Pro.

Il portale francese Dealabs ha infatti spiegato che Xiaomi 13T costerà 649 Euro in Europa, almeno nella variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Ovviamente, il prezzo salirà qualora voleste aumentare la RAM del device a 12 GB o il storage fino a 512 GB. In Inghilterra, invece, il dispositivo verrà venduto al prezzo di 549 Sterline.

Per quanto riguarda il telefono flagship della linea di metà anno del produttore cinese, invece, Xiaomi 13T Pro costerà 999 Euro in Europa: quest'ultimo, però, sarà il prezzo della configurazione top di gamma, con 16 GB di RAM e 1 TB di storage SSD. Il modello base dello smartphone, con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, costerà invece 699 Sterline nel Regno Unito, che potrebbero tradursi in 799 Euro in Italia e nel resto dell'Eurozona.

Infine, dopo aver scoperto la scheda tecnica di Xiaomi 13T, arrivano ora quelli che sembrano essere dei render definitivi di Xiaomi 13T e 13T Pro. Le immagini arrivano da MySmartPrice, che però cita come fonte originale il leaker polacco Kacper Skrzypek. Stando ai render, gli Xiaomi 13T saranno lanciati in Europa in due colorazioni, ossia Nero e Azzurro.

Su entrambi i device troviamo un modulo fotocamera triplo targato Leica, mentre il design di Xiaomi 13T Pro ricorda, come ampiamente prevedibile, quello di Redmi K60 Ultra, lanciato in Cina il 14 agosto e di cui il nuovo smartphone della linea Xiaomi 13 sarà un semplice rebranding occidentale.