Xiaomi 13T, una certificazione rivela le specifiche: lancio dietro l'angolo?

A inizio luglio, vi abbiamo riportato che Xiaomi 13T e 13T Pro sono in arrivo: il lancio dei due smartphone mid-gen del colosso cinese sarebbe infatti previsto entro la fine dell'estate. A confermare questa ipotesi, ora, c'è la certificazione di Xiaomi 13T presso la FCC americana, che rivela anche parte della scheda tecnica del device.

In particolare, per il database FCC è passato uno smartphone Xiaomi con model number 2306EPN60G, che già sappiamo essere il numero di serie di Xiaomi 13T, come dimostrato dai listing del medesimo device presso la EEC russa, la IMDA di Singapore e la TKDN indonesiana, nonché sul database IMEI. Sembra dunque che il lancio di Xiaomi 13T e 13T Pro sia ormai dietro l'angolo.

In più, il leaker Mukul Sharma ha svelato su Twitter che Xiaomi 13T avrà la MIUI 14 preinstallata e dunque sarà basato su Android 13: per chi non lo sapesse, Xiaomi ha annunciato la MIUI 14 durante il Mobile World Congress e negli ultimi mesi ha aggiornato alla nuova versione del suo software tutti gli smartphone di fascia media e alta che ha prodotto negli ultimi anni, dunque non sorprende che quest'ultima sia in arrivo su Xiaomi 13T e 13T Pro fin dal lancio.

In aggiunta, il leaker indiano svela che Xiaomi 13T sarà lanciato in due varianti, una con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e l'altra con RAM da 12 GB e storage da 256 GB. Una delle due varianti - presumibilmente quella con più RAM - avrà una back cover in vetro; l'altra, invece, avrà una copertura in PU, che dovrebbe essere la pelle vegana (realizzata in poliuretano).

Stando ai rumor comparsi in rete nelle scorse settimane, comunque, Xiaomi 13T avrà un MediaTek Dimensity 9200 come proprio SoC, insieme ad un display AMOLED da 6,7" con risoluzione 1,5K e refresh rate a 144 Hz. Alcune configurazioni dello smartphone dovrebbero arrivare con un chipset Snapdragon 8 Gen2, ma non è chiaro a quali mercati saranno destinate. Entrambe le varianti del device, comunque, avranno una batteria da 5.000 mAh e il fast charging a 67 W.

Invece, Xiaomi 13T Pro sarà un Redmi K60 Ultra rebrandizzato per il mercato occidentale: per il momento non sappiamo ancora nulla del dispositivo, anche se gli insider hanno già spiegato che esso verrà lanciato con un SoC MediaTek Dimensity 9200+.