Xiaomi 13T, è questa la data di lancio europea? Manca meno di un mese!

Che Xiaomi 13T e 13T Pro siano in arrivo, ormai, lo sappiamo tutti: i leak sui due smartphone si sono susseguiti numerosi negli ultimi mesi. Ciò che resta ancora piuttosto incerto, invece, è la data di uscita dei device mid-gen Xiaomi, sulla quale i rumor non sembrano essere riusciti a concordare, almeno fino ad ora.

Oggi, fortunatamente, il portale portoghese 4gnews ha rivelato che Xiaomi 13T e 13T Pro arriveranno il 1° settembre sul mercato occidentale. La data d'uscita combacia con quella di un vecchio placeholder comparso su Amazon a inizio luglio: inizialmente, però, avevamo ipotizzato che quest'ultimo fosse un "segnaposto" per una data più in là nel corso del prossimo mese, e non il giorno esatto della release dei due smartphone.

Come ampiamente prevedibile, 4gnews ha anche confermato che Xiaomi 13T e 13T Pro saranno dei rebrand di altri due smartphone Xiaomi, ovvero Redmi K60 e Redmi K60 Ultra. Questi ultimi saranno rilasciati unicamente sul mercato cinese, mentre gli Xiaomi 13T arriveranno solo su quello europeo e su quelli asiatici al di fuori della Cina, un po' come era già successo per il lancio di Xiaomi 12T e 12T Pro lo scorso anno.

In ogni caso, sia Xiaomi 13T Pro che Xiaomi 13T sono già comparsi in rete in più occasioni: mentre Xiaomi 13T è già stato certificato in diversi Paesi del mondo, con dei listing che non ne hanno ancora rivelato la scheda tecnica completa, le specifiche di Xiaomi 13T Pro sono comparse in rete nelle scorse settimane, indicandoci con estrema precisione ciò che possiamo aspettarci dallo smartphone.

Dunque, al momento possiamo dirci quasi certi del fatto che Xiaomi 13T Pro avrà un SoC Dimensity 9200 di MediaTek, insieme ad una RAM LPDDR5x da 12 GB e ad uno storage UFS 4.0 da 256 GB o da 512 GB. Sembra inoltre che Xiaomi potrebbe rilasciare un modello con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria del telefono. Quest'ultimo, poi, avrà uno schermo OLED da 6,67" con risoluzione 1,5K e refresh rate a 144 Hz, insieme ad una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 120 W. Purtroppo, per il momento le fotocamere di Xiaomi 13T Pro restano un mistero.