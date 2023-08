Xiaomi 13T, online la scheda tecnica completa: il lancio è dietro l'angolo

Il prezzo europeo di Xiaomi 13T e 13T Pro è trapelato online nelle scorse ore: con il lancio della gamma di metà generazione del colosso cinese alle porte, d'altro canto, i due smartphone che la compongono si stanno svelando in ogni loro particolare. Oggi, per esempio, a trapelare online è la scheda tecnica completa di Xiaomi 13T.

A riportare le specifiche del device è il portale Dealabs, che nelle scorse ore ha anche svelato che Xiaomi 13T costerà 649 Euro nella sua variante "base", con un prezzo che potrebbe salire fino a 749 Euro a seconda delle dimensioni di RAM e storage prescelte dall'utente. Invece, Xiaomi 13T Pro costerà tra i 799 e i 999 Euro sul mercato europeo. La scheda tecnica di Xiaomi 13T Pro è stata svelata da un leak di inizio luglio, invece.

Stando a quanto riporta Dealabs, Xiaomi 13T avrà uno schermo AMOLED da 6,67" con risoluzione 1,5K, pari a 2.712 x 1.220 pixel. La densità di pixel del device, invece, sarà pari a 446 ppi. Migliora il refresh rate sia rispetto a Xiaomi 12T che rispetto a Xiaomi 13: si passa infatti da 120 Hz a ben 144 Hz, mentre la luminosità di picco si assesterà sui 2.600 nits, con una media di 500 nits e un livello di 1.200 nits con luminosità massima attiva.

In termini tecnici, sotto la scocca dello smartphone avremo un SoC MediaTek Dimensity 8200-Ultra con 8 o 12 GB di RAM e con 256 o 512 GB di storage. Si tratterà del primo smartphone in arrivo in occidente con il nuovo chipset MediaTek di fascia medio-alta, mentre la batteria sarà una classica cella da 5.000 mAh con 120 W di ricarica rapida e tecnologia Xiaomi Smart HyperCharge.

In campo fotografico, invece, abbiamo una lente principale da 50 MP con OIS brandizzata Leica, un teleobiettivo con zoom ottico 2x da 50 MP e un ultra-grandangolo da 12 MP. La selfie-camera, invece, sarà da 20 MP. Sfortunatamente, per il momento non sappiamo quali siano gli obiettivi utilizzati da Xiaomi.

Infine, lo smartphone avrà il supporto per la doppia SIM, per il Wi-Fi 7, per il Bluetooth 5.4 e per l'NFC. Il sistema operativo di Xiaomi 13T sarà Android 13 con MIUI 14, mentre pare che il dispositivo abbia anche ricevuto il rating IP68 contro polvere e acqua.