Xiaomi 13T si prepara ad arrivare in Europa: la data di lancio è ufficiale

Del lancio europeo si Xiaomi 13T si parla da tempo, e sul web sono emerse a più riprese le presunte specifiche tecniche dei dispositivi. Quest’oggi però è arrivata la conferma della data di lancio.

Xiaomi infatti ha da poco annunciato che la serie Xiaomi 13T farà il suo debutto europeo il 26 Settembre 2023, nel corso di un evento di lancio in programma a Berlino alle ore 14 italiane, che ovviamente seguiremo in diretta su queste pagine e che sarà trasmesso anche sul sito ufficiale di Xiaomi.

La serie dovrebbe essere composta da due smartphone: Xiaomi 13T e 13T Pro. Secondo le indiscrezioni trapelate in precedenza, entrambi gli smartphone saranno dotati di una fotocamera principale composta da un obiettivo grandangolare da 50MP con stabilizzazione ottica targata Leica, teleobiettivo Leica 2x da 50MP, obiettivo ultra grandangolare Leica da 12MP e sensore frontale per i selfie da 20MP. Su entrambi i dispositivi troverà spazio anche uno schermo AMOLED CrystalRes con frequenza di aggiornamento di 144Hz e luminosità fino a 2600 nits. Le batterie invece dovrebbero essere da 5000 mAh: Xiaomi 13T dovrebbe supportare la ricarica rapida da 67W mentre la variante pro da 120W.

Xiaomi 13T nella variante 8/256GB dovrebbe partire da 649 Euro, mentre il modello 12/512GB dello Xiaomi 13T Pro potrebbe avere un prezzo di 889 Dollari in UK. Per la versione 16GB/1TB di Xiaomi 13T Pro invece potrebbero essere necessari 999 Euro per portarlo a casa.