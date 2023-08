Xiaomi 13T Pro, lancio dietro l'angolo: specifiche e immagini dal vivo trapelano online

A pochi giorni dalla comparsa in rete della scheda tecnica completa di Xiaomi 13T, ecco che online si svelano anche le prime immagini dal vivo di Xiaomi 13T Pro, insieme alle specifiche tecniche complete del telefono di metà 2023 del produttore cinese, in arrivo a inizio settembre in Europa.

Le foto dello smartphone sono state diffuse dai colleghi di MySmartPrice e GizmoChina. Esse svelano che Xiaomi 13T Pro avrà tre fotocamere posteriori, di cui due particolarmente vistose e una in posizione "defilata" sotto al LED del flash. Queste tre lenti dovrebbero essere migliori di quelle di Xiaomi 13T ma comunque di qualità inferiore rispetto a Xiaomi 13 Pro, con cui però Xiaomi 13T Pro condivide il design dell'alloggiamento fotocamere.

Stando ai leak, in particolare, Xiaomi 13T Pro dovrebbe avere una fotocamera principale da 50 MP, un ultra-grandangolo da 13 MP e un teleobiettivo da 50 MP. La selfie-camera, invece, dovrebbe essere da 20 MP e adottare la tecnologia punch-hole, con il classico posizionamento in alto al centro dello schermo.

Il display, come ampiamente prevedibile, sarà un pannello OLED da 6,67" con refresh rate a 144 Hz e risoluzione pari a 2.712 x 1.220 Pixel. Dalle immagini, possiamo vedere che Xiaomi 13T Pro avrà uno schermo leggermente ricurvo ai lati. Sotto la scocca del device, invece, avremo uno SoC MediaTek Dimensity 9200+ con 16 GB di RAM nella configurazione massima e 12 GB nella configurazione base, insieme a 256 GB, 512 GB o 1 TB di storage.

Completano la scheda tecnica una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 120 W cablata e a 50 W in wireless, il sistema operativo Android 13 out-of-the-box e la resistenza IP68 a acqua e polvere. Il prezzo di Xiaomi 13T Pro sarà compreso tra 799 e 999 Euro.