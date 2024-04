Xiaomi 13T Pro, questa OFFERTA A TEMPO porta il prezzo al MINIMO STORICO!

Xiaomi 13T Pro è uno smartphone sorprendente per il prezzo con cui viene proposto a fronte delle caratteristiche tecniche che offre. Oggi è anche ulteriormente scontato del 13%! Basta solo guardare il colore: un ammaliante Meadow Green.

Xiaomi 13T Pro è un formidabile smartphone di fascia media. Lo schermo è davvero confortevole per gli occhi e proietta al meglio i tuoi contenuti preferiti. Infatti, parliamo di una tecnologia con 144Hz di frequenza e la risoluzione CrystalRes AMOLED, per colori vividi e naturali.

La batteria da 5000mAh consente di arrivare tranquillamente a fine giornata anche in caso di uso intensivo. Inoltre, potrai caricarla velocemente grazie alla ricarica rapida da 120W.

Buone notizie anche per chi guarda al comparto fotocamera, oggi indispensabile nell'era dei Social. Infatti, questo smartphone Xiaomi si fregia di montare gli obiettivi di un colosso del settore: Leica. Tra le funzioni troviamo Leica Authentic Look e Leica Vibrant Look, sviluppati utilizzando un algoritmo proprietario e co-ingegnerizzato. Ma oltre a ciò, l'acquisizione dei colori su Xiaomi 13T Pro è guidata da Xiaomi Imaging Engine, che identifica e ritrae i colori reali, dando alle immagini un tocco più naturale e caldo

Estremamente performante, grazie alla combinazione 12 GB di Ram + 512 GB di memoria.

Molto particolare il colore, in Meadow Green.

