Xiaomi 13T Pro (ri)compare online: il lancio è vicino?

Solo qualche giorno fa, i prezzi e la data d'uscita di Xiaomi 13T e 13T Pro sono comparsi in rete. A confermare che il lancio dei due smartphone mid-gen di Xiaomi è ormai vicini ci pensa ora il listing di Xiaomi 13T Pro presso una certificazione internazionale, che rivela anche alcune delle specifiche tecniche del device.

Il listing è stato reperito dai colleghi di The Tech Outlook sul database della certificazione IMDA di Singapore. Quest'ultimo fa riferimento a uno smartphone Xiaomi con codename 23078PND5G, che dovrebbe corrispondere a Xiaomi 13T Pro. Le cifre "2307" dovrebbero indicare che lo smartphone arriverà nel mese di luglio, ben prima della data di lancio rumoreggiata del 1° settembre, comparsa su Amazon nelle scorse ore.

Come era lecito aspettarsi, la IMDA anticipa che Xiaomi 13T Pro supporterà il Wi-Fi, il Bluetooth e la connettività NFC. Il passaggio dello smartphone presso una certificazione internazionale, comunque, conferma che il suo lancio globale non è troppo lontano: le certificazioni, infatti, sono generalmente l'ultimo step pre-lancio di ogni nuovo smartphone. Vi ricordiamo che lo scorso anno gli Xiaomi 12T sono arrivati a ottobre, mentre a luglio sono stati lanciati gli Xiaomi 12S.

Quest'anno, invece, pare che le cose andranno diversamente: gli Xiaomi 13T e 13T Pro prenderanno il posto della lineup S di Xiaomi 13, che dunque potrebbe non arrivare sul mercato. Il lancio della linea T dovrebbe essere dunque anticipato da ottobre (una periodo decisamente a ridosso del lancio degli Xiaomi 14) a luglio, facendo così di questi ultimi delle alternative mid-gen ai dispositivi lanciati lo scorso novembre.

Dai leak degli ultimi giorni è comunque emerso che Xiaomi 13T Pro costerà 799 Sterline nel Regno Unito, 100 in più del modello dello scorso anno. In Italia, tale prezzo potrebbe tradursi in 949 o 999 Euro, un costo in linea con il MSRP di lancio di Xiaomi 13 Pro. Vi ricordiamo infine che Xiaomi 13T Pro dovrebbe avere un SoC MediaTek Dimensity 9200+, una RAM da 12 GB e uno storage fino a 512 GB, insieme ad un sistema triple-camera posteriore con lente principale da 200 MP e ad una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata a 120 W.