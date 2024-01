Xiaomi 14, 14 Pro e 14 Ultra, ormai ci siamo: lancio al MWC, per un leaker

I leak su Xiaomi 14 Ultra si fanno sempre più frequenti di giorno in giorno, tanto che ormai in molti sono convinti che il top di gamma Xiaomi arriverà al MWC di Barcellona, alla fine del mese di febbraio. Ora, un noto tipster cinese sembra confermare le ultime indiscrezioni sul device.

Il portale GSMArena, infatti, afferma di aver scoperto su Weibo un post che indica il Mobile World Congress 2024 come la finestra di lancio di Xiaomi 14 Ultra, che verrà così presentato in contemporanea in tutto il mondo, senza il tradizionale anticipo riservato al mercato cinese. Secondo il leaker, il punto forte del device sarà ancora una volta la sua fotocamera, che avrà un sistema two-stop con apertura variabile tra f/1.6 e f/4.0.

Il sensore sarà un Sony Lytia LYT-900 da 1" e da 50 MP, e non sarà dissimile dall'obietivo da f/1.4-4.0 di Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro. A proposito di questi ultimi, sembra che anche il lancio internazionale della Xiaomi 14 Series avverrà al MWC: a differenza di quanto riportato in precedenza, entrambi gli smartphone che compongono la lineup di top di gamma cinesi (cioè Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro) arriveranno sul mercato europeo.

Infine, vi è la possibilità che al Mobile World Congress Xiaomi lanci il Camera Kit di Xiaomi 14 Ultra, che dovrebbe trasformare lo smartphone in una sorta di fotocamera, con tanto di impugnatura simile alle macchine fotografiche Leica e di batteria esterna per le sessioni prolungate di scatto. Sempre nel corso della kermesse di Barcellona, specula GSMArena, Xiaomi potrebbe mostrare nuovamente SU7, il suo primo veicolo elettrico.

Sempre nelle scorse ore, poi, Xiaomi 14 Ultra è comparso su GeekBench 4, mostrandosi con il model number "Xiaomi 24030PN60G", che lascia ipotizzare un'uscita del device nel mese di marzo (03/24, come riportato dalle prime quattro cifre del numero di modello dello smartphone). Il popolare portale di benchmark conferma che lo smartphone avrà uno Snapdragon 8 Gen3 come suo SoC: il punteggio ottenuto dal dispositivo è pari a 9.317 Punti in Single-Core e a 26.523 Punti in Multi-Core.