Xiaomi 14 e 14 Ultra, lancio globale al MWC? Due certificazioni lo suggeriscono

Le prime immagini dal vivo di Xiaomi 14 Ultra suggeriscono che lo smartphone top di gamma potrebbe arrivare anche in Europa, oltre che in Cina. Ora, però, scopriamo che lo stesso destino potrebbe toccare a Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro: tutta la 14 Series del produttore cinese si sta avviando verso il lancio globale?

I colleghi di GizmoChina, infatti, hanno scoperto che Xiaomi 14 è stato certificato dalla NBTC, l'ente cinese di certificazione degli smartphone e dei dispositivi per le telecomunicazioni. Il model number del device è 23127PN0CG, ma la NBTC non rivela altre novità sullo smartphone. Tuttavia, il solo fatto che esso sia stato registrato da un ente internazionale sembra confermare che almeno Xiaomi 14 potrebbe uscire nel resto del mondo, oltre che in Cina: al contempo, alcuni rumor sembrano suggerire che il lancio globale di Xiaomi 14 Pro sia a rischio, forse a causa dello scarso successo del modello di scorsa generazione.

A prescindere dal numero di dispositivi della linea Xiaomi che arriveranno in occidente, sembra proprio che il lancio europeo di Xiaomi 14 avverrà al MWC di Barcellona, che si terrà tra il 26 e il 29 febbraio. Proprio in questa stessa cornice potrebbe poi avvenire il reveal globale di Xiaomi 14 Ultra, magari in parallelo tra il mercato europeo e quelli asiatici. Il flagship dovrebbe poi essere lanciato tra marzo e aprile, esattamente come avvenuto lo scorso anno per Xiaomi 13 Ultra.

A proposito del top di gamma, il portale MySmartPrice ha rivelato che la certificazione cinese 3C ha svelato un battery kit per Xiaomi 14 Ultra che renderà lo smartphone del tutto e per tutto simile ad una macchina fotografica. Il prodotto, con model number 2402CPS69C, comprenderà una batteria aggiuntiva da 1.500 mAh e un'impugnatura a forma di macchina fotografica per lo smartphone.

Stando alle prime cifre del model number dell'accessorio, quest'ultimo dovrebbe essere messo in vendita (o quantomeno annunciato) nel mese di febbraio 2024, corroborando l'ipotesi di una presentazione di Xiaomi 14 Ultra al Mobile World Congress, in parallelo con il lancio occidentale di Xiaomi 14 e (forse) di Xiaomi 14 Pro. Per concludere, vi ricordiamo che anche Xiaomi 13 Ultra è stato presentato con un accessorio del tutto simile a quello certificato di recente per il suo successore, che però non conteneva alcun battery pack esterno.