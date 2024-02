Xiaomi 14 in arrivo in Italia: annunciata la data dell'evento di presentazione

In seguito alle prime avvisaglie relative all'arrivo di Xiaomi 14, è giunta l'ora di approfondire le indicazioni ufficiali sul lancio della prossima gamma di smartphone del popolare brand. Infatti, mediante i classici canali social è stata svelata la data dell'evento di presentazione della Xiaomi 14 Series.

A tal proposito, come riportato anche da GSMArena e Gizchina, nonché come ufficializzato direttamente, ad esempio, mediante una Storia pubblicata sul profilo Instagram ufficiale di Xiaomi, la giornata scelta per il keynote è quella del 25 febbraio 2024 (ore 15:00). D'altronde, si tratta del giorno che precede l'apertura delle porte del Mobile World Congress di Barcellona.

Per il momento, chiaramente, non ci sono molti dettagli ufficiali sulle specifiche del dispositivo, ma dall'immagine teaser si apprende che quest'ultimo è legato a una partnership con Leica. Inoltre, il motto indicato per l'evento, che in inglese è "Lens to legend", da noi è, come potete vedere anche in copertina, "Obiettivo leggenda".

In ogni caso, è già da un po' di tempo che circolano rumor sulla gamma di smartphone coinvolta. Per intenderci, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbero esserci tre modelli di Xiaomi 14. Più precisamente, si fa riferimento a Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro e Xiaomi 14 Ultra. Sarà veramente così? Non ci resta che attendere qualche settimana per saperne di più. Per il resto, potreste dare un'occhiata al portale ufficiale di Xiaomi per prendere visione della pagina dedicata all'evento.