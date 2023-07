Xiaomi 14, cambia la fotocamera? Potrebbe avere ben quattro obiettivi

A inizio luglio, un interessante leak aveva confermato che gli Xiaomi 14 avranno uno Snapdragon 8 Gen3 come propio SoC e che i top di gamma cinesi saranno i primi smartphone a montare il chip di nuova generazione. Le novità, però, non si fermeranno qui: al contrario, Xiaomi 14 avrà delle nuove fotocamere, oltre che un nuovo hardware.

La notizia arriva dal noto leaker cinese Digital Chat Station, che nelle scorse ore ha condiviso online delle schematics di Xiaomi 14. Queste ultime sono delle rappresentazioni bidimensionali dello smartphone, utilizzate internamente da Xiaomi e dai produttori di cover e accessori per avere dei riferimenti chiari per le loro produzioni. Con l'uscita di Xiaomi 14 e 14 Pro fissata per il mese di novembre, almeno in Cina, non stupisce che file di questo tipo siano già in circolazione.

Potete dare un'occhiata alle schematics in calce a questa notizia, ma le novità riguardano principalmente la fotocamera di Xiaomi 14. Nello specifico, mentre lo schermo dello smartphone sarà pressoché identico a quello di Xiaomi 13, con dei bordi simmetrici e una selfie-camera in posizione centrale, sul pannello posteriore possiamo notare degli obiettivi di dimensioni decisamente maggiori rispetto a quelli di scorsa generazione.

Addirittura, Xiaomi 14 avrà quattro fotocamere, e non tre come Xiaomi 13 Pro. In più, il sensore principale e quello ultra-grandangolare (rispettivamente a sinistra in alto e in basso) avranno dimensioni nettamente maggiori rispetto ai predecessori. Pari che anche il camera bump aumenterà leggermente in termini di altezza e lunghezza, mentre il suo spessore resta sconosciuto.

In termini tecnici, secondo Digital Chat Station la fotocamera principale di Xiaomi 14 sarà un obiettivo da 1/1.28" da 50 MP, molto più grande di quello da 1/1.49" da 50 MP di Xiaomi 13. La fotocamera principale sarà accompagnata da un ultra-grandangolo per ora ancora sconosciuto e da quello che viene chiamato "teleobiettivo medio", forse con il medesimo zoom ottico 3,2x offerto da Xiaomi 13.

Non sappiamo invece nulla delle specifiche della quarta lente di Xiaomi 14, che però potrebbe essere un secondo teleobiettivo, una lente periscopica o persino una lente macro. Infine, pare che Xiaomi 14 sarà lanciato anche in una versione con storage da 1 TB (contro i 512 GB massimi di Xiaomi 13) e che avrà una batteria da 4.860 mAh con ricarica rapida cablata a 90 W e wireless a 50 W.