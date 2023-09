Xiaomi 14 come iPhone 15: corpo in titanio anche per i nuovi smartphone cinesi

Mentre dei discutibili leak sembrano confermare l'esistenza di Xiaomi 14 Pro+ e di Xiaomi 14 Ultra, pare proprio che la prossima generazione di smartphone Xiaomi prenderà in prestito qualche idea dagli iPhone 15 di Apple. Esattamente come i nuovi Melafonini, infatti, anche gli Xiaomi 14 avranno un corpo in titanio.

A riportare la notizia è il leaker cinese Digital Chat Station, che su Weibo ha spiegato che Xiaomi sarà il primo produttore Android a seguire Apple nell'implementazione di un frame di titanio per i propri smartphone. Con ogni probabilità, però, il colosso cinese non sarà solo: per esempio, sono già numerosi i leak secondo cui anche Samsung Galaxy S24 Ultra sarà in titanio.

Lo scorso mese, anche il leaker sudcoreano Ice Universe aveva ipotizzato che Xiaomi avrebbe iniziato a sperimentare con il titanio proprio con gli smartphone della linea 14, ma non aveva portato prove concrete a sostegno della sua tesi. Ora, invece, Digital Chat Station afferma di aver ricevuto l'indiscrezione direttamente da fonti interne dell'azienda cinese.

Ovviamente, un frame in titanio renderebbe Xiaomi 14 più leggero e al contempo più resistente rispetto ai predecessori della linea Xiaomi 13 e a tutti gli altri smartphone Android attualmente in commercio. Il titanio, inoltre, è anche estremamente resistente alla corrosione e ai segni del tempo, perciò potrebbe garantire una maggiore durata degli smartphone che lo utilizzano tra i propri materiali.

Sfortunatamente, ciò significa anche che, con ogni probabilità, gli Xiaomi 14 costeranno più degli Xiaomi 13, visto l'elevato prezzo del titanio sul mercato. Resta ancora da capire se il nuovo materiale verrà implementato su tutta la lineup o se, invece, sarà un'esclusiva di Xiaomi 14 Pro e di Xiaomi 14 Ultra (anche Apple, d'altra parte, renderà il frame in titanio esclusivo di iPhone 15 Pro e Pro Max).

Infine, Digital Chat Station ha svelato che Xiaomi 14 arriverà entro metà novembre: Xiaomi, infatti, vorrebbe lanciare i suoi nuovi smartphone prima dell'11 novembre, giornata in cui cade il corrispettivo cinese del Black Friday. Considerato che Xiaomi 14 avrà un SoC Snapdragon 8 Gen3, che verrà svelato durante lo Snapdragon Summit del 24 ottobre, possiamo ipotizzare che la nuova linea di smartphone cinesi sia in arrivo tra fine ottobre e inizio novembre sul mercato cinese.