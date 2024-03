Xiaomi 14, grandi passi avanti per la fotocamera: convince anche DxOMark!

Il lancio italiano di Xiaomi 14 risale ad un paio di settimane fa. Mentre le prime copie dello smartphone si fanno strada tra la clientela, Xiaomi 14 è stato valutato da DxOMark, che ne ha premiato la fotocamera posteriore: è una delle migliori del mercato Android!

Come possiamo leggere dalla pagina del benchmark della fotocamera di Xiaomi 14 su DxOMark, lo smartphone ha ottenuto un ranking di ben 138 punti sulla piattaforma di valutazione specializzata nei telefoni di nuova generazione. Al momento, lo smartphone con la fotocamera migliore al mondo è Huawei Mate 60 Pro+, con un punteggio di 157 punti. Quello di Xiaomi 14 non è dunque un risultato troppo distante dalla vetta: a renderlo ancor più impressionante vi è però il fatto che lo smartphone abbia un prezzo di "soli" 999 Euro, decisamente inferiore a quello dei top di gamma che si trovano sul podio.

DxOMark conferma anche le specifiche della fotocamera di Xiaomi 14, che è composta da una lente principale da 50 MP con OIS e apertura f/1.6 su sensore da 1/1.31", da un ultra-grandangolo da 50 MP con FOV da 115° e da un teleobiettivo da 50 MP con OIS e lunghezza focale equivalente pari a 75 mm. In aggiunta, il sito web riporta che Xiaomi e Leica hanno apportato numerosi miglioramenti rispetto a Xiaomi 13 con il loro nuovo flagship, in gran parte attribuibili al sensore più ampio e all'apertura maggiore.

Nella sua categoria, quella degli smartphone "Premium" (da non confondere con quella dei top di gamma, di cui fanno parte device come Samsung Galaxy S24 Ultra e iPhone 15 Pro Max), Xiaomi 14 si classifica al terzo posto, grazie ad un ridotto livello di rumore e un'elevata quantità di dettagli anche in bassa illuminazione e in notturna, specie sul teleobiettivo. A impedire un punteggio migliore, invece, sono i leggeri problemi di flare e di ghosting di cui la fotocamera del device sembra soffrire.