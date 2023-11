Xiaomi 14 in cima al mondo: è lo smartphone Android più potente di tutti, secondo AnTuTu

Mentre il pubblico attende il reveal di Xiaomi 14 Ultra - che potrebbe essere più vicino del previsto - Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro sbarcano su AnTuTu, con una serie di benchmark che mostrano le capacità tecniche dei due nuovi flagship cinesi. È infatti proprio la serie 14 di Xiaomi a ottenere lo scettro di smartphone Android più potenti al mondo.

Nello specifico, spiega GizmoChina a partire dai dati di AnTuTu, Xiaomi 14 è lo smartphone più potente al mondo per il mese di ottobre 2023. Almeno stando ai risultati dei benchmark di AnTuTu, ovviamente. In particolare, sulla vetta mondiale del mercato degli smartphone Android si colloca lo Xiaomi 14 con SoC Snapdragon 8 Gen3, 16 GB di RAM e 512 GB di storage, che tocca un punteggio di 1.997.427 Punti, appena al di sotto della cifra simbolica dei due milioni di punti.

Secondo posto per Xiaomi 14 Pro, che arriva a 1.985.014 Punti nella versione con Snapdragon 8 Gen3, 16 GB di RAM e 512 GB di storage interno. Non è chiaro per quale motivo il modello Pro di Xiaomi 14 non sia stato in grado di superare la variante "base" dello steso smartphone, ma la differenza tra i due è veramente minima.

Al terzo posto del podio di AnTuTu abbiamo il gaming-phone di OnePlus, OnePlus Ace 2, che però si colloca ben distante dai due flagship della concorrenza, a 1.663.507 Punti. Nulla di troppo strano, se consideriamo che, accanto ad una RAM e ad uno storage davvero enormi (rispettivamente pari a 24 GB e a 1 TB), il dispositivo monta ancora uno Snapdragon 8 Gen2 di scorsa generazione. In altre parole, gran parte del successo degli Xiaomi 14 dipende dallo Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm, che per ora non è stato ancora utilizzato da smartphone diversi dai due top di gamma Xiaomi.

La classifica di AnTuTu, insomma, potrebbe essere stravolta nel giro di qualche settimana. Con il lancio di OnePlus 12 alle porte e l'arrivo dei Samsung Galaxy S24 a gennaio, infatti, possiamo aspettarci che le aziende rivali di Xiaomi inizino presto a dare del filo da torcere in termini di prestazioni alla linea Xiaomi 14, riuscendo magari a sottrarre ai due smartphone che la compongono la corona di device più potenti sul mercato.