Xiaomi 14 a nudo: online scheda tecnica, prezzo e data di lancio!

Sono passate solo poche ore dal leak dei render di Xiaomi 14 Pro, ma ora della nuova generazione di smartphone top di gamma sappiamo quasi tutto. Nella giornata di lunedì 16 ottobre, infatti, sono finite online specifiche tecniche, prezzi e date di lancio di Xiaomi 14: ecco tutte le informazioni trapelate finora.

Le specifiche tecniche di Xiaomi 14 sono comparse online grazie ad un poster (purtroppo in bassa risoluzione) trapelato su Weibo e riportato dai colleghi di GizmoChina. Potete dare un'occhiata al poster, che probabilmente sarà usato per la campagna marketing della nuova generazione di flagship Xiaomi, nella galleria in calce a questa notizia.

Sotto la scocca di Xiaomi 14 abbiamo un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 e una RAM LPDDR5x da 12 GB o da 16 GB: ciò sembra dunque confermare il fatto che Xiaomi 14 sarà il primo smartphone con Snapdragon 8 Gen3 ad arrivare sul mercato, insieme ad un'ottima RAM e ad uno storage di nuova generazione con tecnologia UFS 4.0. Secondo il leak, lo smartphone sarà dotato di un sistema VC di raffreddamento liquido.

Il display sarà un pannello C8 OLED da 6,44" a 12-bit, con risoluzione 1,5K e refresh rate pari a 120 Hz. La luminosità di picco sarà pari a ben 2.800 nits, mentre è confermato il supporto per Dolby Vision e per l'HDR10+. Inoltre, il device avrà il sonoro stereo dual-speaker, la certificazione IP68 e un blaster IR.

Lato fotocamere, possiamo notare che Xiaomi 14 avrà tre lenti, contro le quattro di Xiaomi 14 Pro. Queste ultime dovrebbero essere una principale OV50H da 50 MP, una ultrawide da 50 MP e un teleobiettivo da 50 MP. Tutte e tre le fotocamere dovrebbero ricevere il tuning di Leica, mentre ancora non si sa nulla circa la selfie-camera. Infine, lo smartphone avrà una batteria da ben 4.600 mAh, con il supporto per la ricarica rapida cablata a 90 W, wireless a 50 W e inversa a 10 W.

Il medesimo leak ha poi svelato la data di presentazione di Xiaomi 14 in Cina: lo smartphone (insieme al modello Pro) farà il suo debutto il 27 ottobre 2023, dunque un giorno dopo la conclusione dello Snapdragon Summit di Qualcomm, durante il quale verrà presentato lo Snapdragon 8 Gen3. Le vendite cinesi del device inizieranno il 31 ottobre, mentre non ci sono notizie circa la sua uscita occidentale, che però potrebbe essere fissata per le prime settimane del 2024.

Infine, il leak ha svelato che Xiaomi 14 costerà tra 3.999 e 4.999 Yuan cinesi (più o meno tra 520 e 650 Euro al cambio attuale). Nello specifico, il modello 12/256 GB dello smartphone costerà 3.999 Yuan (520 Euro), la variante 12/512 GB sarà venduta a 4.299 Yuan (560 Euro), la versione 16/512 GB avrà un prezzo di 4.599 Yuan (600 Euro) e quella da 16GB/1TB costerà invece 4.999 Yuan (650 Euro).