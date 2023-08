Xiaomi 14 Pro e 13T Pro, trapelano le fotocamere: una stupisce, l'altra... non proprio

La fotocamera di Xiaomi 14 Pro potrebbe essere una delle migliori al mondo: lo smartphone, infatti, sembrerebbe destinato ad arrivare sul mercato internazionale con ben quattro obiettivi, e non più tre come i predecessori della linea Xiaomi 13. Ora, un nuovo leak fa luce sulle specifiche di queste fotocamere.

Stando a quanto riporta il leaker Digital Chat Station su Weibo, Xiaomi 14 Pro avrà le stesse fotocamere di Xiaomi Mix Fold 3. Xiaomi Mix Fold 3 è stato lanciato il 14 agosto e, tra le sue fotocamere, vanta un doppio teleobiettivo, composto da una fotocamera con zoom ottico 3.2x per la modalità ritratto e una lente periscopica 5x per le foto in modalità zoom.

In altre parole, accanto ad una fotocamera principale da 200 MP con tuning di Leica (la partnership tra Xiaomi e Leica, infatti, continuerà anche su Xiaomi 14), il top di gamma della linea 14 del produttore cinese avrà un ultra-grandangolo e due teleobiettivi, uno con lunghezza focale da 75 mm e l'altro da 115 mm. In altre parole, Xiaomi 14 Pro avrà quattro fotocamere, esattamente come Samsung Galaxy S23 Ultra e, molto probabilmente, come Galaxy S24 Ultra e Pixel 8 Pro.

Stando al medesimo leaker, lo smartphone sarà dotato di un SoC Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm, che sarà realizzato con il nodo a 3 nm di TSMC e avrà una configurazione 1+5+2, con un Core primario ad alte performance, cinque P-Core e due E-Core. Lo Snapdragon 8 Gen3 verrà svelato al prossimo summit di Qualcomm, che si terrà tra il 24 e il 26 ottobre alle Hawaii. Infine, lo smartphone avrà un modem 5G Snapdragon X75 e una batteria da 4.860 mAh con fast charging a 120 W.

Invece, il tipster polacco Kacper Skrzypek ha svelato la configurazione delle fotocamere di Xiaomi 13T Pro, che sarà dotato di un obiettivo principale Sony IMX707 da 50 MP, di un teleobiettivo OmniVision OV50D e di una lente ultra-grandangolare OmniVision OV13B. La selfie-camera, invece, sarà da 20 MP e sarà un obiettivo Sony IMX596: non si tratta certo di specifiche esaltanti, per un device di fascia medio-alta. In ogni caso, vi ricordiamo che Xiaomi 13T Pro sarà un rebranding di Redmi K60 Ultra, lanciato giusto un paio di giorni fa sul mercato cinese.