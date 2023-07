Xiaomi 14 Pro come Xiaomi 13 Pro? La fotocamera sarà identica

Dopo aver visto i leak sul design della fotocamera di Xiaomi 14 Pro, molti fan hanno iniziato a temere che il top di gamma della Serie 14 di Xiaomi sarebbe stato fin troppo simile al predecessore, Xiaomi 13 Pro. Secondo un nuovo rumor, le somiglianze non saranno solo estetiche, ma riguarderanno anche l'hardware dei due smartphone.

Stando a quanto riporta il leaker cinese Digital Chat Station, Xiaomi 14 Pro manterrà lo stesso sensore Sony IMX989 per la fotocamera principale. Non che ci sia molto di cui lamentarsi, sia ben chiaro: l'IMX989, introdotto con Xiaomi 12S Ultra nel mercato smartphone, resta uno dei migliori sensori fotografici per smartphone, grazie anche alle sue dimensioni pari a 1".

Sfortunatamente, però, sia Xiaomi 13 Pro che Xiaomi 14 Pro useranno il medesimo sensore, il che significa che quest'ultimo resterà invariato per due generazioni e mezza di smartphone del colosso cinese: le vere novità, infatti, potrebbero arrivare solo con Xiaomi 15 Pro, in uscita nel 2024. Nel mentre, altri produttori, come Vivo e OPPO, hanno iniziato a implementare sensori simili su smartphone come OPPO Find X6 Pro e Vivo X90 Pro+.

A preoccupare ancora di più, però, sono altri competitor. Mentre i sensori Sony IMX989 diventano sempre più comuni, tanto che ormai essi vengono utilizzati anche da Sony e Sharp, è il produttore cinese Nubia ad aver svelato uno smartphone con una lente da 1,33", la più grande sul mercato: stiamo parlando dello Z50 Ultra, che per ora farà da concorrente dei cameraphone Xiaomi solo in Cina.

In ogni caso, Digital Chat Station ha anche svelato che Xiaomi rivedrà la lineup di Xiaomi 14 in vista del lancio: quest'ultima, infatti, sarà composta ancora da tre device, che saranno Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro e Xiaomi 14 Ultra. Niente smartphone "Plus", "Lite", "X" o "S", dunque. Inoltre, ciascun dispositivo verrà presentato durante un evento dedicato, il che significa che il lancio dei tre smartphone dovrebbe avvenire in date diverse, almeno in Cina.