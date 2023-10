Xiaomi 14 Pro, cos'è il Dragon Crystal Glass? Tutto sul vetro "più resistente al mondo"

Il lancio cinese di Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro risale al 26 ottobre, mentre sulla release occidentale dei due device ancora non si sa nulla. Una delle funzioni esclusive più interessanti di Xiaomi 14 Pro è il Dragon Crystal Glass, definito da Xiaomi il "vetro per smartphone più resistente al mondo": ma di cosa si tratta, esattamente?

In termini tecnici, Xiaomi ha spiegato che il Dragon Crystal Glass è un materiale composito, creato unendo tra loro ossido di litio, diossido di silicio, ossido di alluminio, ossido di zirconio, anidride fosforica e ossido di sodio. Questi materiali vengono poi esposti a temperature superiori a 1.600°C per circa 100 ore, portando alla formazione di micro-cristalli da 25 nanometri all'interno del vetro stesso.

Benché non si tratti certamente del vetro per smartphone che si auto-ripara, il Dragon Crystal Glass sfrutta la conformazione a micro-cristalli del vetro per ottenere una resistenza senza pari nel mercato smartphone. Secondo Xiaomi, la durezza Vickers del vetro del suo top di gamma è pari a 860, superando per esempio il Gorilla Glass Victus 2 di Corning (che arriva a 670 Vickers), il Ceramic Shield di Apple (814 Vickers) e la tecnologia che finora ha detenuto il record del settore, il Kunlun di seconda generazione di Huawei (830 Vickers).

Proprio a partire da questi dati, Xiaomi ha spiegato che il Dragon Crystal Glass è fino a dieci volte più resistente alle cadute rispetto al vetro protettivo di qualsiasi altro smartphone sul mercato. Inoltre, la resistenza del display va di pari passo con l'elevata trasparenza del vetro protettivo, resa possibile dalle dimensioni minuscole dei cristalli che ne compongono la struttura e dalla loro disposizione uniforme.

Nelle scorse ore, Xiaomi ha anche rilasciato un video su YouTube che mostra la resistenza del vetro di Xiaomi 14 Pro: i test sono altamente cinematografici, ma sembrano dimostrare l'elevatissima durabilità del Dragon Crystal Glass, capace di resistere sia agli urti che ai graffi.