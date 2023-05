Xiaomi 14 Pro, due varianti in arrivo? Potrebbero avere design completamente diversi

Dopo avervi mostrato i primi render leakati di Xiaomi 14 Pro, arriva oggi una notizia relativa al top di gamma davvero interessante e, per certi versi, "di rottura" con la tradizione del produttore cinese. Pare infatti che Xiaomi 14 Pro sarà lanciato in due varianti, che però non differiranno tra loro per l'hardware, ma per il design.

Ebbene, sembra che a cambiare sarà la forma dello schermo di Xiaomi 14 Pro, che in una versione avrà dei bordi ricurvi ai lati e che nell'altra invece sarà completamente piatto. Non sappiamo se tra le due varianti ci saranno altre differenze lato hardware, ma stando a quanto riporta GizmoChina pare che la scheda tecnica rimarrà invariata a prescindere dalla forma del display. Viene da sé che quello mostrato dai render delle scorse ore era il modello di Xiaomi 14 Pro con display "piegato" ai lati.

Secondo il tipster Digital Chat Station, l'altra versione di Xiaomi 14 Pro avrà un display 2.5D completamente piatto, del tutto simile a quello degli iPhone più recenti e che dovrebbe riprendere le tendenze di design già inaugurate con Xiaomi 13 Pro. L'altro modello dello smartphone, invece, avrà un display 3D ricurvo su tutti e quattro i lati e praticamente borderless. Non è chiaro se quest'ultimo trattamento porterà con sé anche un rincaro per le versioni di Xiaomi 14 Pro "curve", però.

Sfortunatamente, Digital Chat Station non ci ha spiegato quale sarà la scheda tecnica di Xiaomi 14 Pro. Mentre alcuni leak ci hanno spiegato che Xiaomi 14 Pro sarà un cameraphone con tanto di lente periscopica da 50 MP, la tradizione dei lanci di Xiaomi ci lascia pensare che il suo top di gamma avrà un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 e che esso sarà lanciato a novembre.

In parallelo, pare che il flagship cinese avrà una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida wireless a 50 MP e cablata a 90 W e a 120 W: a questo punto, è possibile che una variante dello smartphone si limiti ai 90 W di ricarica, mentre l'altra arrivi a 120 W. Staremo vedere a quale delle due versioni toccherà il fast charging più rapido.