Xiaomi 14 Pro, leakato il design della fotocamera: sarà uguale a Xiaomi 13 Pro?

I primi render di Xiaomi 14 Pro ci avevano svelato che lo smartphone avrà dei bordi sottilisimi e uno schermo piatto, ma manterrà un design posteriore del tutto simile a quello di Xiaomi 13 Pro. Ebbene, sembra che una serie di nuovi immagini confermi quanto stabilito negli scorsi mesi, focalizzandosi soprattutto sul camera bump di Xiaomi 14 Pro.

I render sono stati svelati dal portale MyDriverse dal leaker SPInfoJP, che in passato aveva pubblicato correttamente i render di Xiaomi 13 Ultra a diversi mesi dall'uscita del device sul mercato cinese. Possiamo dunque ritenere le immagini affidabili, concludendo che Xiaomi 14 Pro sarà molto simile al predecessore, Xiaomi 13 Pro, almeno per quanto riguarda il pannello posteriore.

I render che trovate riportati in calce, infatti, mostrano che Xiaomi 14 Pro avrà un camera bump squadrato, identico a quello di Xiaomi 13 Pro e con tanto di branding Leica al di sopra del flash LED del device, confermando che la collaborazione tra Leica e Xiaomi continuerà anche quest'anno, dopo gli ottimi risultati ottenuti sulle linee Xiaomi 12 e Xiaomi 13.

Passando alle lenti, i render mostrano che Xiaomi 14 Pro avrà tre fotocamere posteriori, e non quattro, come originariamente previsto da alcuni insider. Tuttavia, pare che Xiaomi 14 Pro sarà comunque un cameraphone, grazie all'inclusione di una lente periscopica da 50 MP, che dovrebbe trovarsi in basso a sinistra nell'alloggiamento mostrato dal render.

Il grande cambiamento in termini di design, invece, dovrebbe avvenire sul pannello frontale di Xiaomi 14 Pro, che purtroppo non ci viene mostrato dall'immagine. Pare infatti che il top di gamma cinese sarà lanciato in due varianti con schermi diversi, uno essenzialmente piatto e del tutto simile a quello degli iPhone e l'altro incurvato ai lati, più in linea con la filosofia di design degli altri smartphone Android.