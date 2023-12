Xiaomi 14 Pro potrebbe non essere lanciato fuori dalla Cina: lo suggerisce il software

Un nuovo rapporto in rete suggerisce che Xiaomi 14 Pro potrebbe non arrivare nel mercato internazionale. Il colosso asiatico infatti prevede di lanciare la nuova serie Xiaomi 14 il prossimo anno, ma senza il modello Pro.

A suggerirlo è lo sviluppo di HyperOS: Xiaomi infatti starebbe lavorando solo sulla versione cinese del software per Xiaomi 14 Pro, mentre per lo Xiaomi 14 base è in corso lo sviluppo anche dell’OS internazionale. Ovviamente non si tratta di una notizia ufficiale e la situazione potrebbe cambiare nei prossimi mesi, ma il fatto che l’azienda non stia lavorando sul software lascia - al momento - davvero poco spazio ad eventuali dubbi.

Nessuna informazione sulla variante Ultra, che ancora non ha fatto il suo debutto e non è da escludere che possa giungere anche al fuori della Cina: è chiaro però che in questo caso bisognerà attendere ancora qualche settimana prima di poter ottenere qualche informazione supplementare. Secondo le ultime indiscrezioni, Xiaomi 14 Ultra migliorerà anche lo scanner per le impronte digitali attraverso l’utilizzo di un sensore ultrasonico piuttosto che un chip ottico come quelli utilizzati fino ad ora.

Nel corso delle ultime ore è emersa praticamente tutta la scheda tecnica di Xiaomi 14 Ultra, che ci ha permesso di ottenere qualche informazione supplementare sulla batteria ed il comparto fotografico.