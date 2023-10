Xiaomi 14 Pro senza segreti: leakati i render, avrà quattro fotocamere

Dopo aver scoperto che Xiaomi 14 Pro sarà come iPhone 15 Pro, dal momento che utilizzerà una scocca in titanio, si svela oggi l'intero design del top di gamma cinese. Nelle scorse ore, infatti, sono comparsi online i primi render di Xiaomi 14 Pro, che mostrano lo smartphone da ogni sua angolazione.



A svelare i render sono stati il leaker OnLeaks e il portale indiano 91Mobiles. Come sempre, trovate tutte le immagini dello smartphone nella galleria in calce a questa notizia. Analizziamo le immagini partendo dal pannello frontale: quest'ultimo presenta una selfie-camera con tecnologia punch-hole in posizione centrale al centro dello schermo, che dovrebbe avere una diagonale pari a 6,6". Quest'ultima, dunque, sarà inferiore rispetto a quella di Xiaomi 13 Pro, che invece misurava 6,73".



Sul pannello posteriore di Xiaomi 14 Pro troneggia un enorme alloggio per la fotocamera, che occupa buona parte della metà superiore dello smartphone e che ha una forma squadrata ma con gli angoli arrotondati, del tutto simile a quella già adottata da Xiaomi 13 Pro. Lo smartphone di nuova generazione, però, avrà fino a quattro fotocamere, insieme ad un doppio LED per il flash.



Il corpo centrale di Xiaomi 14 Pro sarà piatto, e così anche lo schermo. I pulsanti del volume e il pulsante di accensione e spegnimento si troveranno sul lato destro del frame, mentre quello sinistro resterà completamente vuoto. Sul lato inferiore, invece, abbiamo una porta USB-C e lo slot fisico per la SIM, insieme ad un microfono e ad uno speaker. Un secondo speaker si troverà infine sul lato superiore del device.



Secondo OnLeaks, Xiaomi 14 Pro sarà spesso 8,7 millimetri, che saliranno a 13,1 millimetri nella zona del camera bump dello smartphone. Sfortunatamente, il leaker non ha svelato ulteriori novità su peso e misure del device. In ogni caso, la linea Xiaomi 14 verrà lanciata tra fine ottobre e inizio novembre: a questo giro, infatti, Xiaomi vorrebbe essere la prima azienda ad annunciare uno smartphone con il SoC Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm, che verrà presentato il 24 ottobre, durante lo Snapdragon Summit di quest'anno.