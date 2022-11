Xiaomi 14 Pro, spunta un benchmark: il risultato è impressionante

Abbiamo già una possibile data di lancio di Xiaomi 14, che potrebbe cadere a inizio dicembre. Con un potenziale annuncio così vicino, è normale che in rete trapelino una valanga di informazioni sui nuovi smartphone top di gamma Xiaomi: oggi, per esempio, è comparso il primo benchmark di Xiaomi 14 Pro, che potrebbe essere più potente del previsto.

A riportare il test sono i colleghi di GizmoChina, che affermano di aver scoperto il benchmark sul catalogo di GeekBench. Il test appartiene ad un device con model number 2210132C, che sappiamo essere il numero di serie di Xiaomi 14 Pro. Non stupisce dunque che lo smartphone abbia un SoC Snapdragon 8 Gen2, già confermato tempo fa dalla stessa Xiaomi.

Inoltre, il benchmark conferma che il device avrà Android 13 e 12 GB di RAM, come avevano già correttamente previsto vari altri rumor nelle scorse settimane. La frequenza del chipset, pari a 3,19 GHz sul Core Cortex-X3, è invece leggermente più bassa di quella da 3,20 GHz rumoreggiata fino ad ora.

In termini di punteggio, comunque, Xiaomi 14 Pro arriva a 1.504 punti in Single-Core e 5.342 punti in Multi-Core sul test di GeekBench 5. Si tratta di un punteggio molto alto, ma anche decisamente simile a quello del primo benchmark di Xiaomi 14 "vanilla", che aveva fatto registrare 1.507 punti in Single-Core e 5.343 punti in Multi-Core: un risultato prevedibile, se consideriamo che l'unica differenza tra i due device dovrebbe stare nelle dimensioni del loro schermo.

Stando a quanto sappiamo dai rumor, infatti, Xiaomi 14 Pro avrà uno schermo AMOLED da 6,7" prodotto da Samsung, con risoluzione 2K e refresh rate dinamico fino a 120 Hz. Lo smartphone sarà lanciato con una RAM da 8 o 12 GB e con uno storage da 128, 256 o 512 GB. Lato fotocamera, invece, il device dovrebbe essere dotato di un sistema triple-lens con un obiettivo principale da 50 MP, un ultra-grandangolo da 50 MP e un teleobiettivo da 50 MP.