Xiaomi 14, spunta il primo benchmark: confermati Snapdragon 8 Gen2 e 12 GB di RAM

Dopo aver scoperto che Xiaomi 13 in realtà non esiste ed è stato sostituito da Xiaomi 14, in arrivo a inizio dicembre, arrivano oggi nuove, importanti conferme sulle specifiche tecniche del top di gamma Xiaomi, che potrebbe essere dotato di un chipset e di una RAM davvero interesanti.

Un benchmark su GeekBench, scovato e riportato da GizmoChina, spiega infatti che Xiaomi 14 avrà un SoC Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm. Si tratta di una gradita conferma, che però non aggiunge nulla di nuovo a ciò che sappiamo sullo smartphone: lo stesso CEO di Xiaomi Lei Jun, una decina di giorni fa, aveva già comunicato che Xiaomi 14 Pro avrebbe montato il nuovo SoC di Qualcomm.

Più interessante è invece che il modello di Xiaomi 14 testato abbia una RAM da 12 GB: è dunque probabile che lo smartphone verrà lanciato con almeno due tagli di RAM, rispettivamente da 8 GB e da 12 GB, mentre Xiaomi 14 Pro potrebbe limitarsi ai soli 12 GB. Inoltre, il device di cui è stato pubblicato il benchmark utilizza la Custom ROM MIUI 14, basata su Android 13: negli scorsi giorni, in effetti, era già emerso che MIUI 14 e Xiaomi 14 sarebbero stati lanciati insieme nei primi giorni di dicembre.

Passando ora al benchmark vero e proprio, lo smartphone di nuova generazione di Xiaomi ha raggiunto i 1.497 Punti in Single-Core e i 5.089 Punti in Multi-Core: un buon risultato, che potrebbe persino essere ulteriormente incrementato da Xiaomi 14 Pro. Difficile invece che tale punteggio possa essere ritoccato verso l'alto nella versione definitiva dello smartphone "base", dal momento che quello testato sembra essere un sample di produzione del dispositivo.