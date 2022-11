Xiaomi 14, trapela la data di lancio: è vicinissima!

Dopo aver scoperto che Xiaomi 13 si chiamerà in realtà Xiaomi 14, pare ora che il lancio della nuova linea di smartphone flagship di Xiaomi sia dietro l'angolo. Un noto leaker, infatti, ha previsto la data della presentazione di Xiaomi 14, alla quale potrebbe mancare meno di una settimana.

Lo YouTuber e leaker Sahil Karoul, infatti, ha spiegato su Twitter che Xiaomi 14 sarà lanciato il 1° dicembre 2022 in Cina. Per ora, purtroppo, non ci sono notizie circa il lancio globale degli smartphone della 14 Series di Xiaomi, anche se è probabile che essi facciano il loro debutto in Europa nel corso del primo trimestre del 2023, esattamente come avvenuto a inizio 2022 per Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X.

In parallelo, Karoul ha anche diffuso due nuovi render di Xiaomi 14 "base", che ci danno alcune informazioni piuttosto interessanti sullo smartphone. Per esempio, i render sembrano confermare che Xiaomi 14 avrà uno schermo piatto, sulla falsariga di quello di quello degli iPhone. Non solo: anche il design della fotocamera posteriore del device è cambiato, così come sono aumentate le dimensioni delle singole lenti.

Sul camera bump, poi, troviamo il logo di Leica, a confermare la collaborazione tra Xiaomi e Leica sui nuovi dispositivi del produttore di Pechino. Infine, sempre sul retro degli smartphone possiamo notare un pannello posteriore di due colori piuttosto particolari, ovvero blu petrolio e color pelle. Quest'ultimo, in particolare, era già stato anticipato diversi giorni fa da un altro leaker.

Altri leak relativi allo smartphone, poi, spiegano che Xiaomi 14 avrà dei bordi ridotti al minimo e una selfie-camera con tecnologia punch-hole posizionata in alto al centro dello schermo. Lo smartphone sarà lanciato con 12 GB di RAM e con un SoC Snapdragon 8 Gen2, nonché con uno schermo AMOLED da 6,2" con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz.