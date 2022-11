Xiaomi 14, trapela una nuova immagine: l'uscita è vicina, avrà un display piatto

Con la presunta data di lancio di Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro ormai alle porte, trapelano anche gli ultimi dettagli sulla nuova lineup di smartphone del produttore cinese. Oggi, in particolare, scopriamo il design dello schermo di Xiaomi 13 e della sua variante "Pro".

La notizia arriva dal profilo Weibo di AIUV Planet, un produttore cinese di case e cover per smartphone, che sembra dunque aver leakato la prima immagine ufficiale di Xiaomi 14 a solo un paio di giorni dal lancio del device. La fotografia, comunque, non sembra fare parte della campagna marketing ufficiale di Xiaomi, ma sembra essere una semplice anticipazione pubblicata da AIUV per i suoi clienti.

L'immagine mostra che Xiaomi 14 avrà uno schermo piatto, confermando i leak delle scorse settimane a riguardo, con tanto di selfie-camera con tecnologia punch-hole in alto al centro del device. Il display dovrebbe avere la tecnologia AMOLED e un refresh rate variabile fino ad un massimo di 120 Hz, mentre dall'immagine sembra che i bordi del device saranno in alluminio, dando così a Xiaomi 14 un feeling da top di gamma.

L'immagine mostra anche che lo smartphone avrà uno speaker collocato al di sopra dello schermo, mentre i pulsanti di accensione e del volume saranno sul pannello laterale del device. Il render, poi, sembra spiegare che i bordi di Xiaomi 14 saranno ridotti al minimo, anche se non mostra la cornice inferiore del device (che però speriamo sia simmetrica rispetto a quella superiore).

Accanto a Xiaomi 14, comunque, il 1° dicembre 2022 dovrebbero essere lanciati anche Xiaomi 14 Pro e Xiaomi 14 Ultra: questi due smartphone, secondo i leak, avranno dei display curvi, e non piatti, privi di bordi laterali e con design ancora più premium.