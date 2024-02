Xiaomi 14 ufficiale in Italia: prezzi e caratteristiche del flagship HyperOS compatto

Dopo il reveal di Xiaomi 14 Ultra, è giunta l'ora di tornare a trattare un altro annuncio proveniente da quel di Barcellona, in occasione dell'edizione 2024 del Mobile World Congress (MWC). Infatti, in questo contesto è stato svelato anche il flagship Xiaomi 14, che tra l'altro ha un occhio di riguardo per le dimensioni.

Queste ultime sono infatti di 152,8 x 71,5 x 8,2 mm, per un peso di 193 grammi. Vista la tendenza del mercato, capite bene il motivo per cui è la stessa Xiaomi a scomodare il termine "compatto". Non manca tra l'altro la certificazione IP68, mentre a livello di materiali si fa riferimento a un fronte in vetro Corning Gorilla Glass Victus, nonché a un retro curvo 3D in vetro. Le colorazioni disponibili sono quelle White, Black e Jade Green.



Guardando invece all'effettiva scheda tecnica di Xiaomi 14, fanno capolino uno schermo AMOLED LTPO da 6,36 pollici con risoluzione 2.670 x 1.200 pixel, frequenza di aggiornamento dinamica 1-120Hz, touch sampling rate fino a 240Hz, picchi di luminosità di 3.000 nit e supporto a HDR10+/Dolby Vision, un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12GB di RAM LPDDR5X, 256/512GB di memoria interna UFS 4.0, una tripla fotocamera posteriore Leica Summilux da 50MP (principale, f/1.6, Light Fusion 900, ProFocus, video 8K, modalità Movie, 23mm) + 32MP (tele, f/2.0, 75mm) + 50MP (ultra-wide, f/2.2, 115 gradi, 14mm), una fotocamera anteriore in-display da 32MP (f/2.0) e una batteria da 4.610 mAh con supporto alla ricarica via cavo HyperCharge da 90W e alla ricarica wireless HyperCharge da 50W. Per il resto, risultano presenti altoparlanti stereo, Dolby Atmos, Wi-Fi 7, Dual SIM, Bluetooth 5.4 e 5G. Il sistema operativo è HyperOS e la promessa in termini di supporto software riguarda 4 major release di Android e 5 anni di patch di sicurezza.

Arrivando invece a prezzi e disponibilità in Italia, Xiaomi 14 è già in vendita mediante il sito Web ufficiale di Xiaomi, Amazon, Xiaomi Store Italia e nei principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici. Il costo di partenza per il nostro Paese è di 999,90 euro per il modello da 12/256GB, mentre si arriva a 1.099,90 euro per la variante da 12/512GB. Per quel che concerne la promozione di lancio, fino al 25 marzo 2024 in alcuni canali selezionati sarà possibile ottenere in omaggio lo smartwatch Xiaomi Watch 2 Pro, nonché eventualmente usufruire dell'offerta trade-in con extra valutazione fino a 200 euro.