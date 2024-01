Xiaomi 14 Ultra arriverà in Europa? Le prime immagini dal vivo sembrano confermarlo

Il lancio cinese di Xiaomi 14 e 14 Pro risale alla fine di ottobre, ma per ora di una commercializzazione occidentale dei due device non si sa ancora nulla. Tuttavia, sempre sul mercato cinese potrebbe presto arrivare Xiaomi 14 Ultra, che si è recentemente mostrato in una serie di immagini dal vivo.

Per il momento, Xiaomi 14 Ultra non è ancora stato ufficializzato da Xiaomi, perciò il suo lancio sembra ancora molto lontano. Ciononostante, lo smartphone è stato protagonista di alcuni scatti "rubati", pubblicati dal portale GizmoChina e visibili in calce a questa notizia. Con ogni probabilità, le immagini sono state scattate durante un test fotografico di Xiaomi 14 Ultra, che appare racchiuso in una custodia protettiva.

Sfortunatamente, la custodia nasconde gran parte dello smartphone, anche se possiamo vedere che il dispositivo è dotato di un camera bump di grandi dimensioni, con quella che sembra essere una lente periscopica collocata in basso a destra. In effetti, nel mese di novembre era emerso che Xiaomi 14 Ultra avrà delle nuove fotocamere e sarà lanciato ad aprile 2024, almeno in Cina.

Il portale Xiaomiui ha anche svelato che sul retro del device si possono vedere le scritte "N1", "P2" e "EU", che ci forniscono ulteriori informazioni sullo smartphone: "N1" dovrebbe riferirsi al numero di modello dello smartphone, confermando che quello mostrato negli scatti sarebbe effettivamente Xiaomi 14 Ultra, mentre "P2" dovrebbe indicare che il prodotto sia il "Prototype 2" del dispositivo. Infine, "EU" lascia ipotizzare che quello apparso nelle immagini sia lo smartphone destinato al mercato europeo, confermando così il lancio globale di Xiaomi 14 Ultra.

Al momento, sfortunatamente, non ci sono ulteriori informazioni sullo smartphone, né in termini di design né per quanto riguarda la sua scheda tecnica. Al netto della scritta "EU" sul prototipo apparso in foto, anche il lancio europeo di Xiaomi 14 Ultra è in dubbio: secondo alcuni, addirittura, nemmeno Xiaomi 14 Pro arriverà in Europa.