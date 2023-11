Xiaomi 14 Ultra arriverà prima del previsto con più di una novità

A poco più di una settimana dall'annuncio del nuovo Xiaomi 14 per il mercato cinese, un dispositivo dotato di hardware di nuova generazione e che vanta il nuovo sistema Xiaomi HyperOS, in rete si inizia già a parlare del resto della "famiglia".

Osservato speciale, proprio come lo scorso anno, sarà sicuramente il modello Ultra, specie dopo l'ottima prova del suo predecessore in termini di comparto fotografico.

In particolare, secondo gli insider di Digital Chat Station, il nuovo Xiaomi 14 Ultra dovrebbe arrivare sul mercato già nel primo trimestre del 2024, in anticipo di qualche settimana (se non addirittura mesi) rispetto a Xiaomi 13 Ultra, presentato ad aprile 2023 e poi approdato sul mercato italiano a giugno dello stesso anno.

Se la prima novità riguarda dunque un suo possibile arrivo anticipato, a questo giro non sarà solo la fotocamera a stupire: lo stesso insider, infatti, ha spiegato che il device sarà dotato di uno schermo sostanzialmente flat e non con bordi realmente curvi, bensì con una leggera curvatura solo a carico del vetro, garantendo un'immagine piena e priva di distorsioni di sorta.

Quanto al comparto fotografico, secondo quanto emerso in queste settimane, si parla di un sensore principale Sony LYT900, l'avanzato modulo LYTIA scelto anche da Carl Pei e soci per la fotocamera di OnePlus 12 e da OPPO per il suo Find X7 Pro.