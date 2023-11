Xiaomi 14 Ultra, c'è una finestra di lancio: avrà una fotocamera del tutto nuova

Ormai Xiaomi 14 è un duplice successo: quello cinese, infatti, non è solo lo smartphone più potente del mondo Android (almeno per ora), ma è anche un campione di vendite in madrepatria. Non è dunque un caso che già si parli di Xiaomi 14 Ultra, il top di gamma della lineup di quattordicesima generazione del colosso di Pechino.

Ancor prima del lancio di Xiaomi 14, in effetti, era emerso che Xiaomi 14 Ultra sarebbe uscito in anticipo rispetto al solito, con una release già nel mese di marzo 2024. In realtà, il leaker cinese Fixed Focus Digital ha svelato su Weibo che Xiaomi 14 Ultra uscirà ad aprile 2024, dunque in linea con i suoi predecessori.

Tuttavia, il leaker ha aggiunto che il top di gamma porterà con sé diverse innovazioni rispetto a Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro. In particolare, le fotocamere di Xiaomi 14 Ultra saranno totalmente rinnovate sia rispetto ai due "fratelli minori" che rispetto allo Xiaomi 13 Ultra lanciato a giugno in Europa. Invece, il SoC utilizzato dal device e il resto delle sue specifiche tecniche resteranno pressoché identici a quelli di Xiaomi 14 Pro.

Il medesimo report, però, spiega che Xiaomi 14 Ultra avrà due seri contendenti quando arriverà sul mercato cinese: proprio ad aprile 2024, infatti, in Cina dovrebbero essere lanciati anche Vivo X100 Ultra e Huawei P70 Pro, i due flagship di Vivo e Huawei. Vivo ha già lanciato il resto della lineup X100, composta da Vivo X100, X100 Pro e X100 Pro+, a metà novembre, in modo da concorrere proprio con Xiaomi.

In effetti, pare che Xiaomi 14 Ultra e Vivo X100 Ultra saranno molto simili: entrambi useranno uno Snapdragon 8 Gen3 (mentre Huawei opterà per delle tecnologie proprietarie a causa delle sanzioni americane) e entrambi monteranno un sensore primario Sony da 1". Al contrario, Huawei sceglierà una lente "fatta in casa" per il suo nuovo top di gamma. Tuttavia, Xiaomi 14 dovrebbe spuntarla sulla batteria, che dovrebbe essere da ben 5.500 mAh, contro i 5.000 mAh del top di gamma di Vivo.